SCI D’IFRANE ET CAF DE CASABLANCA :

DEUX PARTENAIRES POUR DEVELOPPER LE TOURISME

DE MONTAGNE A TRAVERS LA PROMOTION

DES SPORTS DE MONTAGNE AU MAROC

Lundi 26 Avril dernier, la salle des réunions du relais de Ras El Maa d’Ifrane a été au rendez-vous avec la cérémonie de signature d’une convention de partenariat entre le Ski Club Ifrane (SCI) représenté par son président Mr Abdenbi Leghenane et le Club Alpin Français (CAF) de Casablanca représenté par sa présidente Mme Chantal Sarie Aounil et ce, en présence de Mme Hasnaa Ismaili chef de Service de la coopération à la Direction Régionale du Département des Eaux et Forêts du Moyen Atlas, Mohamed Mokhliss Directeur du Parc National d’Ifrane, Abdeslam Ichen représentant du Président du conseil Urbain d’Ifrane et des membres des bureaux directeurs respectifs du CAF et du SCI.

Selon les signataires de cette convention, cette dernière est destinée à établir, de la manière la plus sincère possible, une relation de partenariat entre le Club Alpin Français de Casablanca et le Ski Club d’Ifrane, en vue de sceller une amitié forte entre les deux associations et leur permettre de mettre en synergie leurs installations ainsi que leurs pratiques des activités et connaissances techniques des sports de montagne tels que le ski, l’escalade et la randonnée pédestre entre autres disciplines à développer notamment dans la région du moyen Atlas susceptibles de contribuer aussi et surtout à la promotion du Tourisme de Montagne et du Tourisme écologique dans les parcs nationaux respectifs d’Ifrane et de Khénifra.

Elle se veut préciser de façon non exhaustive les accords pris par les deux Clubs, étant entendu que ceux-ci peuvent évoluer au fil du temps ; l’objectif principal étant que le partenariat qui les unit se développe au maximum, dans le sens des intérêts de chacun et permette d’encourager la pratique des sports de montagne au Maroc en général, la découverte respective des sites où chacun des adhérents des deux Clubs mènent leurs activités et l’enrichissement de ces derniers dans l’exercice de leur passion, dans le respect des valeurs de la montagne.

En prélude à cette cérémonie de signature de ladite convention, le Ski Club Ifrane avait invité les membres du CAF et ses invités à une visite du Site de son école d’initiation à l’escalade (site naturel d’escalade) équipé par le Club en pleine forêt du canton de Boujighigh ainsi qu’au Chalet refuge retapé a neuf par le SCI dans le cadre d’un partenariat avec l’INDH à Michlifen.

A souligner que les deux clubs signataires de cette convention de partenariat comptent parmi les clubs pionniers des sports de Montagne au Maroc puisque le Ski Club Ifrane a vu le jour à Ifrane le 10 octobre 1936 et a été honoré par la présidence d’Honneur de Feu Hassan II encore prince héritier et qu’avec Charles Brisepierre, André Fougerolles fonde le Club Alpin Français de Casablanca en 1946 et lui impulse des valeurs articulées autour de l’économie rurale montagnarde et de la coopération Maroco-française.

Mohammed Drihem