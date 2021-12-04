فكرة الأستاذ المفتش والهروب من الفصول الدراسية..هكذا أنظر للأمور رغم انزعاج البعض!!‎‎

الكاتب: منير الحردول

التقرير الذي تحدث عن رغبة الغالبية في بعض الاسلاك التعليمية في الهروب من الفصول الدراسية والإلتحاق بسلك التفتيش وبصفة أقل الإدارة التربوية، يدفعنا لطرح الكثير من الاقتراحات في هذا الباب! لذا طالبنا بترقية داخلية لقدماء الحرفة دون افراغ الفصول الدراسية من خلال منح درجة مفتش لجنود الحرفة تبعا للاقدمية المتفق عليها، مع تقليص ساعات العمل دون إفراغ الفصول الدراسية. فتجربة قدماء الحرفة التعليمية نظريا وعمليا وفي مناطق كثيرة، أضف إلى ذلك الاهتمام بالتكوين المستمر بهدف الاتجاه صوب تأطير اهل الميدان الجدد، خير بكثير من التسلق وكفى..فهكذا افكر وهكذا سأعمل على وصول مقترحاتي لصناع القرار..!