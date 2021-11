ECHANGE SCOLAIRE : DES LYCEENS DE PAUILLAC EN MEDOC (BORDEAUX) AU VILLAGE D’AGOUDAL DANS LE HAUT ATLAS ORIENTAL

Mohammed Drihem



Dans le cadre de sa stratégie de protection du patrimoine culturelle et de sensibilisation sur l’importance de la préservation de l’environnement, l’Association Akhiam pour le Développement économique et social en partenariat avec la Direction Provinciale du Ministère de l’éducation nationale, du préscolaire et des Sports de Midelt et l’Association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) de Bordeaux a organisé Chantier d’échanges culturelles au Village d’Agoudal relevant de la collectivité territoriale d’Imilchil.

Onze jeunes élèves, filles et garçons, venus du lycée de pauillac en médoc de Bordeaux (France) avec 2 encadrants ont participé aux cotés des jeunes du Village d’Agoudal à ce chantier international dont le programme a consacré : Deux journées à l’Ecole du Centre du Secteur Scolaire d’Agoudal qui a été au rendez-vous avec une opération de plantation d’arbres et l’organisation d’un atelier autours des tradition locales, Quatre journées à des opérations de plantation d’arbres autour de la pépinière de l’Association Akhiam, à la fixation des sols pour lutter contre l’érosion et à des ateliers autours des changements climatiques et enfin Deux journées réservées à la découverte de la Région d’Agoudal et particulièrement des Grottes d’Akhiam et des Lacs légendaires d’Isli et de Tislit.

Dans le cadre de ce chantier international et sous la supervision de l’encadrement administratif et pédagogique de l’école du Centre du S/S Agoudal, les élèves de cette dernière ont présenté leur projet de Classe qui a porté sur la réalisation d’un dossier sur la civilisation Marocaine en général et celle d’Ait Hdiddou dans la Région d’Imilchil supervisé par leur Professeur Mme Fatiha Zini qui a permis à la délégation française d’avoir une idée sur l’histoire du Maroc en général et le patrimoine socio-culturel de la Région d’Imilchil.

Pour Caroline Rigaud, Directrice d’école et accompagnatrice du groupe lycéens français, ces derniers ont été chaleureusement bien accueillis dans le Village d’Agoudal où ils ont été répartis sur deux auberges, ils ont eu l’occasion de découvrir aussi la vie de l’école d’Agoudal où elle a rencontré mon homologue le Directeur de l’école – puisqu’elle-même, dirige une école en France – avec qui elle s’est convenue d’élaborer un projet de partenariat d’échange entre leurs deux écoles.

Pour sa part, l’élève Emma Rigaud responsable de ce Projet d’échange a déclaré au journal que, ce séjour de 11 jours a été organisé en collaboration avec l’Association Solidarité Echange Nord Sud (SENS) de Bordeaux et l’association Akhiam présente sur place. Il a été programmé il y’a deux ans mais à cause du COVI-19, il a été reporté et comme j’était sur le projet comme élève du lycée depuis le départ il y’a deux ans, j’ai décidé de le porter cette année pour nous permettre de vivre cette expérience sans précédent qui nous apprend énormément de choses sur nous-même et sur la culture présente ici a-t-elle Précisé.

Et d’ajouter, qu’à la base ils sont ici à Agoudal pour aider à la replantation des arbres autour d’une pépinière et au sein d’une école pour lutter contre la déforestation et l’érosion qui constituent un danger pour le village surtout lors des saisons de grandes pluies,