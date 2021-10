191608 JEUNES ELEVES RETROUVENT LES BANCS DE L’ECOLE DANS LA PROVINCE DE MEKNES

191608 élèves dont 36879 relevant de l’enseignement privé ont retrouvé les bancs de l’école vendredi 01 octobre dernier au niveau de la Direction Provinciale du Ministère de l’Education Nationale de Meknès.

Les 154729 élèves dont 75492 jeunes filles (37039 en milieu rural) que compte le secteur de l’enseignement publique au niveau de la Province de Meknès sont répartis en 85134 élèves dont 40932 filles dans le Primaire, 42385 élèves dont 20162 jeunes filles au niveau Collégial et 27210 élèves dont 14398 filles dans l’enseignement secondaire qualifiant.

Tout ce beau monde de jeunes élèves de la Province de Meknès, sera encadré par quelques 6197 enseignants et enseignantes dont 2863 dans l’enseignement primaire, 1766 dans l’enseignement collégial et 1568 enseignants (tes) dans le secondaire qualifiant et ce au niveau des 247 établissements scolaires que compte la Direction Provinciale du MEN de Meknès dont 164 écoles primaires dont 62 rurales, 50 collèges dont 10 ruraux, et 33 lycées Qualifiants dont 4 en milieu rural.

Le secteur de l’enseignement privé quant à lui, il a enregistré un total de 25598 élèves au niveau primaire soit 23,1% du nombre global , 7100 au niveau collégial soit 14,3% du nombre total et 4181 élèves dans le qualifiant soit 13,3% d’où un total de 36879 élèves représentant 19,2% du nombre total des élèves de la Province de Meknès.

A rappeler que le démarrage effectif des cours au titre de l’année scolaire 2021-2022 a eu lieu comme prévu le 1èr octobre dans les établissements scolaires du secteur public et privé, selon le mode d’enseignement présentiel, dans le plein respect du protocole sanitaire mis en place en collaboration avec le ministère de la Santé, afin de garantir la sécurité sanitaire de tous les élèves, les cadres pédagogiques et administratifs.

Selon les données du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, rendues publiques vendredi, un total de 8.736.000 millions d’élèves devaient rejoindre les bancs de l’école, dont 985.428 inscrits en préscolaire.

Le nombre des élèves de la première année primaire devrait atteindre 762.815, dont 351.874 en milieu rural, 107.895 dans le secteur privé et 15.021 dans l’enseignement originel.

Ainsi, 11.685 établissements dont 139 nouvelles structures et 27 écoles communautaires ont accueilli les élèves, mobilisant quelque 332.911 enseignants, parmi eux 15.000 nouveaux cadres des Académies régionales d’éducation et de formation et 2.000 cadres de soutien administratif, éducatif et social précise-t-on.

Mohammed Drihem