407.453 JEUNES ELEVES RETROUVENT LE BANC DE L’ECOLE AU NIVEAU DE L’AREF DE LA REGION DU DRAA-TAFILALET

Les établissements scolaires, des différents cycles d’enseignement primaire, collégial et secondaire qualifiant, dépendant de l’Académie régionale de l’enseignement et de la formation (AREF) de la région du Draa Tafilalet ont ouvert leurs portes, vendredi premier octobre dernier, devant les élèves, marquant ainsi le lancement officiel de l’année scolaire 2021-2022.

En effet, un peu près de 407.453 jeunes élèves – filles et garçons – se sont donné rendez-vous pour (re) prendre le chemin de l’école ce vendredi 1èr Octobre 2021 au niveau de l’Académie Régionale de l’enseignement et de la Formation de la Région de Draa-Tafilalet qui compte cinq Directions Provinciales du Ministère de l’Education Nationale à savoir, la Direction provinciale du Chef-lieu de la Région la province d’Errachidia et celles des provinces respectives d’Ouarzazate, Tinghir, Zagora et de Midelt.

Tout ce beau monde de jeunes enfants scolarisés a été accueilli au sein de quelques 829 établissements scolaires dont des écoles primaires, des collèges et des lycées que compte la Région de Draa-Tafilalet en plus de deux écoles des classes préparatoires et deux autres écoles de Brevet Technique Supérieur (BTS).

A noter que l’AREF du Draa Tafilalet vient de se doter d’une école communautaire à Marzouga relevant de la DP d’Errachidia, d’une école primaire à Ouarzazate et de deux écoles respectivement à Zagora et à Midelt.

L’enseignement secondaire n’a pas été laissé en reste puisque lui aussi vient de connaitre l’ouverture de 5 collèges repartis sur Errachidia, Tinghir, Midelt, Ouarzazate et Zagora en plus de deux lycées à Errachidia dont un pour les classes préparatoires.

Dans ce même cadre d’efforts, l’AREF du Draa Tafilalet vient de se doter cette année de 384 nouvelles salles de classes réparties sur Errachidia (122), Tinghir (37), Midelt (77), Ouarzazate (43) et Zagora (105). Ces salles comptent 194 pour le préscolaire, 122 pour le primaire, 45 pour le collégial et 23 salles pour le qualifiant en plus de 310 nouvelles salles dédiées pour le préscolaire édifiées par l’INDH.

Le nombre des bénéficiaires de l’initiative Royale d’un million de cartables au niveau de l’AREF du Draa Tafilalet est de 304441 élèves des deux sexes, le nombre des bénéficiaires du transport scolaire est de 36440 (700 mini-bus), le nombre des bénéficiaires du soutien financier TISSIR est de 221154 élèves et ceux bénéficiant des cantines scolaires sont au nombre de 138684 bénéficiaires.

Enfin, il y’a lieu de signaler que l’Académie Régionale de l’Enseignement et de la Formation du Draa Tafilalet a été doté aussi de cinq nouveaux internats.

A rappeler que le démarrage effectif des cours au titre de l’année scolaire 2021-2022 a eu lieu comme prévu le 1èr octobre dans les établissements scolaires du secteur public et privé, selon le mode d’enseignement présentiel, dans le plein respect du protocole sanitaire mis en place en collaboration avec le ministère de la Santé, afin de garantir la sécurité sanitaire de tous les élèves, les cadres pédagogiques et administratifs.

Selon les données du ministère de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, rendues publiques vendredi, un total de 8.736.000 millions d’élèves devaient rejoindre les bancs de l’école après des vacances plus longues que d’habitude à cause de la pandémie du COVID-19, dont 985.428 inscrits en préscolaire.

Mohammed Drihem