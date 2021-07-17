إطلاق عارضة لإنهاء الاحتلال الإسباني للأراضي المغربية.

أطلق إدريس أعراب هذا الالتماس الموجه إلى Unione Europea

إطلاق عارضة لإنهاء الاحتلال الإسباني للأراضي المغربية : سبتة (سبتة) ومليلة (مليلية) والجزر.

يستمر الوجود الاستعماري الإسباني اليوم في شمال المغرب عبر ما لا يقل عن إحدى عشرة مستعمرة: سبتة (سبتة) ، مليلية (مليلية) ، نكور (بينون دالوسيماس بالإضافة إلى جزيرتين متجاورتين إيسلا دي مار وجزيرة تييرا) ، باديس (فيليز) دي لا غوميرا) ، الجعفرية (شافاريناس ، ثلاث جزر) ، ليلى (بيرجيل) ، البوران.

لا يقتصر الاحتلال الإسباني على هذه الأراضي فحسب ، بل يمتد إلى ما وراء ذلك ليشمل جزءًا كبيرًا من المياه الإقليمية والمجال الجوي المغربي.

يجب أن نضع حدا لهذا الاستعمار الذي عفا عليه الزمن:

لأنه يشكل إهانة للكرامة الوطنية للمغرب.

لأن هذه هي بقايا العصور الوسطى وحروب الاستعادة وآخر المستعمرات التي تحتفظ بها دولة أوروبية على الساحل أو في الداخل من أفريقيا ؛

لأن الوقت قد حان لأن تتجاهل إسبانيا في القرن الحادي والعشرين الوصية التي تركتها إليزابيث الكاثوليكية وأن الإسبان اليوم مدعوون إلى رد ما هو حقهم للمغاربة ؛

لأنه من غير المقبول أن تحرم إسبانيا سبتة ومليليا وباقي مستعمراتها في شمال إفريقيا ما تدعي أنه لجبل طارق. يشبه وضع إسبانيا في جبل طارق الوضع في المغرب مع سبتة ومليليا والجزر. تطالب إسبانيا بالسيادة على 6.5 كيلومتر مربع من صخرة جبل طارق التي احتلتها القوات البريطانية منذ عام 1704. تم التوقيع على اتفاق تفاوضي في عام 2004 كجزء من منتدى الحوار الثلاثي.

لأنها مصدر دائم للأزمات والتوترات بين إسبانيا والمغرب ؛

لأنه يعرض مستقبل السلام والاستقرار في هذه المنطقة للخطر ؛

لأنه يعيق تطوير علاقات حسن جوار حقيقية وصداقة دائمة وقابلة للحياة بين شعبي البلدين.

نطلب من الحكومة المغربية الاستيلاء على جميع الهيئات الدولية في هذا الشأن وإخضاع جميع الأراضي التي استعمرتها إسبانيا للجنة إنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة. يجب أن تظهر سبتة ومليليا والجزر على القائمة الرسمية للأراضي التي سيتم إنهاء استعمارها وفقًا للأمم المتحدة.

نسأل الأمين العام للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي وجميع المنظمات غير الحكومية وجميع الديمقراطيين:

تمارس الضغط على الحكومة الإسبانية لوضع حد لهذا الاستعمار ؛

العمل على تشجيع التسوية السياسية للنزاع على أساس القانون الدولي ؛

طلب خروج القوات المسلحة الإسبانية من سبتة ومليلة وجميع الجزر ؛

التوقيع على العريضة ضد الوجود الاستعماري الإسباني في المغرب