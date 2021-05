16ème ANNIVERSAIRE DE L’INDH : KARIM KASSI LAHLOU WALI DE MARRAKECH-SAFI PRESIDE LES TRAVAUX D’UNE RENCONTRE DE COMMUNICATION

En célébration du 16ème anniversaire de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) coïncidant chaque année avec la journée du 18 février et ce, depuis l’an 2005 date de lancement de l’INDH par le Guide suprême de la Nation S.M. Le Roi Mohammed VI, le Wali de la Région de Marrakech-Safi, Gouverneur de la préfecture de Marrakech, Mr Karim Kassi Lahlou a présidé les travaux d’une journée de communication organisée à Marrakech sous le thème : « Covid-19 et Éducation: Bilan et perspectives pour préserver les acquis ».

Dans une allocution prononcée à l’ouverture de cette journée organisée en présence des membres du CPDH et des chefs de services extérieurs et responsables de la Direction Provinciale du Ministère de l’éducation nationale, Karim Kassi Lahlou a mis en exergue les multiples actions d’envergure entreprises dans le cadre des différents programmes de l’INDH dont notamment et surtout celles dédiées à la lutte contre la propagation de la pandémie du COVID-19 en général et en milieu scolaire d’une façon particulière afin d’assurer une meilleure qualité de l’enseignement et l’égalité des chances dans l’accès aux différents services assurés par le secteur objet du quatrième programme de l’INDH visant l’Impulsion du capital humain des générations montantes.

Lors de cette rencontre, les intervenants ont débattu du bilan des différentes actions entreprises dans le cadre de l’INDH notamment celles concernant le soutien de l’enseignement du préscolaire, le transport scolaire, le soutien des personnes aux besoins spécifiques, les établissements d’accueil des élèves tels que DOUR ATTALIB et TALIBA et j’en passe.

Par la même occasion, le Wali de la Région de Marrakech Safi, Gouverneur de la préfecture de Marrakech a présidé la cérémonie de distribution des clés de quelques 11 bus de transport scolaires au profit des associations et communes relevant de la préfecture de Marrakech.

Ainsi, M. Kassi-Lahlou a remis 02 bus de transport scolaire aux dirigeants de la Ligue Marocaine pour la Protection de l’Enfance (LMPE) ainsi que pour l’association Solidarité pour les sourds et muets à Marrakech, d’un coût global de 656.000 DH.

Cette initiative qui s’inscrit dans le cadre du « Programme d’accompagnement des personnes en situation de précarité » de l’INDH, vise à permettre aux enfants abandonnés d’accéder à l’école, et à faciliter le déplacement des sourds et muets au Centre de formation Arsat Bani.

De même, M. Kassi-Lahlou a remis les clés de 09 autres bus de transport scolaire à 05 communes relevant de la préfecture de Marrakech comme ci-après répartis : 03 bus au profit de la commune Loudaya, d’une valeur de 984.000 DH acquis dans le cadre de l’appui au projet pilote de promotion du secteur de formation et d’éducation en milieu rural au niveau de ladite commune, 03 bus de transport scolaires au profit de la commune Saâda, d’un coût de 984.000 DH dans le cadre du projet pilote de promotion du secteur de formation et d’éducation en milieu périurbain dans ladite commune, ainsi que de 03 bus de transport scolaire au profit des communes d’Agafay, Ait Immour et Sid Zouine, dans le cadre de l’appui à la scolarisation dans ces trois communes rurales.

