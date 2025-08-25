عبدالقادر كتـــرة

داهمت قوات من مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل « جون بولتون » مستشار الأمن القومي السابق للرئيس الأمريكي « دونالد ترامب »، صباح يومه الجمعة 22 غشت الجاري.

وذكرت وكالة « أسوشيتد برس » نقلا عن شخص مطلع على الأمر أن التفتيش الفيدرالي لمنزل بولتون في منطقة واشنطن العاصمة كان جزءا من تحقيق يتعلق بالتعامل مع وثائق سرية.

وأكد مصدر حكومي لصحيفة « الغارديان » وقوع الغارة، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل.

ونشر مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، كاش باتيل، رسالة غامضة على موقع X صباح يوم الجمعة، قائلاً: « لا أحد فوق القانون… عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي في مهمة ».

وأعاد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، نشر رسالة باتيل، وكذلك فعل نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، دان بونجينو وأضاف: « لن يُقبل الفساد العام ».

ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل بشأن أي اتهامات تكمن وراء مذكرة المحكمة الفيدرالية التي كانت ستكون ضرورية لإجراء مثل هذا البحث.

بدأت المداهمة حوالي الساعة السابعة صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وكانت صحيفة « نيويورك بوست » أول من أورد الخبر . كما نقلت شبكة CNN الخبر، قائلةً إن مراسليها لاحظوا ضباط مكتب التحقيقات الفيدرالي قرب منزل بولتون في ماريلاند، وأضافت أن بولتون، عند التواصل معه، قال إنه لم يكن على علم بنشاط أجهزة إنفاذ القانون.

لم يكن بولتون موجودًا في المنزل أثناء المداهمة، وفقًا لما ذكرته شبكة CNN . وصرح للقناة الإخبارية بأنه لم يكن على علم بتفتيش مكتب التحقيقات الفيدرالي، وأنه يُجري تحقيقًا مُعمقًا في الأمر.

وذكرت وكالة « أسوشيتد برس » أنه أثناء استمرار التفتيش، شوهد « بولتون » واقفًا داخل ردهة مبنى واشنطن، حيث يُدير مكتبه.

وكان يتحدث إلى شخصين يحملان شعار مكتب التحقيقات الفيدرالي على ستراتهما.

شغل « بولتون » منصب مستشار الأمن القومي الثالث لترامب لمدة 17 شهرًا، واختلف معه بشأن إيران وأفغانستان وكوريا الشمالية. وكانت إدارة ترامب الأولى قد سعت، دون جدوى، إلى منع نشر كتاب لبولتون، زعمت أنه يحتوي على معلومات سرية.

وبعد أن أصدر أحد القضاة حكما في يونيو 2020 بإمكانية نشر الكتاب، قال ترامب إن بولتون « يجب أن يدفع ثمنًا باهظًا للغاية لهذا، كما فعل آخرون قبله ».

ولم يستجب مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة العدل فورًا لطلبات صحيفة الغارديان للتعليق.

وصرح متحدث باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي لصحيفة نيويورك تايمز بأن عملاء المكتب « كانوا يُجرون أنشطةً مُصرّحًا بها من قِبل المحكمة في المنطقة ».

وقالت وكالة « أسوشيتد برس » نقلا عن مصدر سري إن بولتون لم يتم اعتقاله أو توجيه اتهامات له بارتكاب أي جرائم خلال الغارة.

في أول يوم له في منصبه هذا العام، ألغى ترامب، الجمهوري، التصاريح الأمنية لأكثر من أربعين مسؤولًا استخباراتيًا سابقًا، بمن فيهم بولتون.

وكان بولتون أيضًا من بين ثلاثة مسؤولين سابقين في إدارة ترامب ألغى ترامب تصاريحهم الأمنية في وقت سابق من هذا العام.

وفصّل كتاب بولتون » الغرفة التي حدث فيها كل شيء » فترة عمله مستشارًا للأمن القومي لترامب.

وفيه، فصّل بولتون ما وصفه بسلوكٍ يستدعي العزل، واتهم ترامب بطلب المساعدة من الصين لضمان إعادة انتخابه.

وصوّر بولتون رئيسًا جاهلًا بالحقائق الجيوسياسية الأساسية، بما في ذلك عدم فهمه أن فنلندا دولة مستقلة.

وحقق الكتاب مبيعاتٍ عالية رغم محاولات ترامب منع نشره.

في الأيام الأخيرة، انتقد بولتون تعامل ترامب مع الحرب الروسية الأوكرانية.

وبعد فشل اجتماع ترامب وبوتين في ألاسكا في تحقيق تقدم في إنهاء الحرب، كتب بولتون على مواقع التواصل الاجتماعي : « من الواضح أن بوتين وصل إلى ترامب، وعلى الأرجح أقنعه بالتخلي عن شروط زيلينسكي غير القابلة للتفاوض، مثل الضمانات الأمنية ».

وانتقد بوتين ترامب مرة أخرى يوم الخميس، وكتب : « حملة التدريب والإطراء التي يشنها جهاز المخابرات الروسي (كي جي بي) تعمل على التأثير على ترامب ».

قالت « ميغان هايز »، التي كانت مستشارة خاصة للبيت الأبيض لجو بايدن، في مقابلة مع شبكة CNN إن عملية المداهمة « تبدو سياسية للغاية، وتافهة للغاية »، وأنها تنضح بـ »الانتقام الخالص » من جانب ترامب وكانت « استخدامًا سيئًا لموارد مكتب التحقيقات الفيدرالي ».

(ملاحظة: المقال مترجم عن صحيفة الغارديان)