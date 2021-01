Une soufie suffit pour l’appui d’un soufi !

Dr Mohamed BEN YAICH

D’abord, il est à signaler que lorsqu’on vient de traiter la question conjugale au domaine soufi, tout en fixant le discours sur le fait masculin ,cela ne signifie jamais qu’on donne aux hommes la supériorité sur les femmes. Cette conception discriminative n’a pas de place au soufisme, purement dit.

Au barème soufi il n’y a que la sincérité qui compte pour noter et évaluer . ni la précédence par sang ou région ,ni l’approche par parenté ou amitié, qui donnerait le souffle à qui que ce soit pour s’avancer ou se reculer dans l’espace soufi, espace des justes et sages.

La femme ,depuis cette égalité infiniment équitable , joue un rôle crucial pour la démarche d’un soufi, fidele. Elle est à la hauteur de cette fonction .elle joue à tour de rôle non juste un simple petit rôle.

Les femmes, au contraire de ce qu’on croirait ailleurs, traverseraient le même chemin et avec toute compétence et fierté, sans aucun complexe d’infériorité.

Le Coran dit : « ô hommes !nous vous avons crées d’un mâle et d’une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus ;pour que vous vous entre-connaissez. Le noble d’entre vous, auprès d’ALLAH, est le plus pieux ; ALLAH est certes Omniscient et grand-connaisseur ».

La femme de IMRANE lorsqu’elle eut accouché Marie mère de jésus paix sur eux tous : « elle dit :seigneur voilà que j’ai accouché ! le garçon n’est pas comme la fille . « je l’ai nommée Marie et je la place ,ainsi que sa descendance , sous Ta protection contre le Diable , le banni ».

Le soufisme a reconnue sans doute des cavalières extraordinaires soufies, les plus célèbres partout dans l’histoire du monde et amour divin ,telle que Rabia al adawia(رابعة العدوية ) et les autres, connues ou marginalisées historiquement). Que parmi ses élèves était : Alhassan el basri( حسن البصري)et soufiane ettawri(سفيان (الثوري etc.

On raconte , comme exemple, qu’ un des grands soufis appelé Choayb ben harb (شعيب بن حرب)quand il eut décidé de se marier il présenta son historique à sa futur épouse , tout en lui avouant que « je suis un mauvais type qui se comporte très mal » .la femme répondit spontanément par : « le plus mauvais que toi c’est celle qui te laisserait avoir besoin de fréquenter ce mal même » elle accepta le mariage sans condition préalables ,malgré tout , afin d’aider son mari à traverser ces entraves éventuels ,et être son plus fidèle partenaire pendant sa longue navigation. Elle va alors jouer le rôle d’un réparateur ; et en cas de panne elle peut même le repousser en avant au lieu de lui mettre le bâton dans les roues et briser son immense élan !

Voilà un exemple, parmi des milliers éparpillés entre les pages des livres jaunes soit disant soufi !

Au-delà de tout ça il faut signaler que le mariage de notre mère lalla Khadija (mère des croyants) était basé sur ces mêmes principes appropriés .Elle l’avait épousé ,d’après sa demande et courageuse initiative , pour son charme et qu’il avait les mains et la langue nettement propres . elle l’aidait pendant sa dure et longue carrière, depuis l’isolement au cave Hirae jusqu’embargo social et économique de chiibe((حصار الشعب.elle était à son service de A à Z ,sans ennui ni plainte. C’était l’amour mutuelle des véridiques au premier lieu . qu’avez-vous donc à dire de çà?