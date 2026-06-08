Critique du sujet de rédaction de l’examen régional de français Académie de l’oriental (session normale 2026)

Zaid Tayeb

J’ai déjà publié sur Oujdacity et ma page Facebook une réflexion sur le sujet de rédaction de l’examen régional de l’AREF de l’oriental (session 2026) dans lequel j’ai mis le doigt sur certaines insuffisances dont souffre sa mise en forme.

‘’Certains pensent que la femme est FAITE JUSTE pour se marier et FAIRE des enfants.’’

Voilà donc l’énoncé du sujet tel qu’il a été formulé par l’équipe qui a veillé sur la sélection ou l’élaboration de l’examen régional de français (académie de l’oriental session 2026).

Dans une petite phrase de quelques mots, deux mots se répètent comme si la langue française dans laquelle est coulée l’idée est stérile ou manque d’alternatives. De plus, la tournure passive (est faite), suivie de l’adverbe de restriction (juste) contribuent à une surcharge gratuite et par conséquent à l’alourdissement de la phrase.

Laissons de côté la mise en forme de l’énoncé du sujet et essayons de creuser plus en profondeur pour voir de près l’origine de cette maladresse dans l’utilisation des mots de la langue et des règles de la syntaxe pour exprimer une idée pourtant simple, destinée à un jeune public moins exigeant. L’équipe chargée de la sélection et de l’élaboration de l’épreuve, faut-il convenir, n’avaient nullement besoin de rédiger l’énoncé du sujet dans un registre soutenu ou châtié, en raison du niveau des candidats.

Boileau disait :

‘’Ce que l’on conçoit bien s’énonce clairement,

Et les mots pour le dire arrivent aisément.’’

J’ai essayé, bien que les mots ne me viennent pas aisément pour énoncer clairement ce qui se conçoit bien, de formuler l’énoncé du sujet de manière plus proche d’un français d’un usage correct.

1-‘’Certains pensent que le rôle de la femme est de se marier et d’avoir des enfants’’

2-‘’ Certains pensent que le rôle de la femme se limite (se réduit) au mariage et à la maternité[1]’’

3-‘’Le rôle de la femme se réduit uniquement à se marier et à avoir des enfants’’

4-‘’Le rôle de la femme consiste à se marier et avoir des enfants’’

L’adverbe de restriction JUSTE, qui signifie ‘’ rien que’’ vient tout droit de l’arabe dialectale ( ghi ; غي). En conséquence, l’énoncé, dans sa forme globale tel qu’il a été présenté aux candidats de l’examen régional de français, est une traduction littérale de l’arabe parlée.

( لولاد وتخلي تتزوج باش غي اندارت لمرا)

Propos que certains esprits tiennent dans des situations opposées à l’émancipation de la femme. D’ailleurs, c’est dans la perspective inverse que l’énoncé du sujet cherche à orienter les candidats, qui, par crainte de se voir sanctionnés, opteraient contre l’idée de l’énoncé du sujet.

L’idée est là, bien ancrée dans la tête de l’équipe chargée de la mise en forme de l’énoncé du sujet, encore faut-il la décharger des nombreuses tares qui le défigurent.

J’espère que cette fois-ci je ne serai pas mis à l’index comme pour les autres articles sur le même sujet.

Zaid Tayeb