اجتماع المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة

يوم 23 نونبر 2023

اعتماد ما يعادل 704 مليون الدرهم

لقطاعي الماء والتطهير السائل للفترة 2024-2028

انعقدت يوم 23 نونبر 2022 بمقر الوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة الدورة العادية للمجلس الإداري للوكالة برئاسة السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنكاد وبمشاركة جميع أعضاء المجلس الإداري، هذا الاجتماع خصص للدراسة والمصادقة على ميزانية الوكالة برسم سنة 2024 ومخطط التنمية لفترة 2024-2028.

و في هذا الإطار قدمت السيدة صفاء عمارتي الريفي المدير العام للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة لأعضاء المجلس الإداري عرضا مفصلا حول ميزانيتي الاستثمار و الاستغلال برسم سنة 2024، حيث بلغ مجموع الالتزامات التي رصدتها الوكالة برسم سنة 2024 مبلغ 149 مليون درهم (72 مليون درهم تهم قطاع الماء, 77 مليون درهم لقطاع التطهير السائل) أما بالنسبة للأداءات فيرتقب أن تصل ل 104 مليون درهم (62 مليون درهم تهم قطاع الماء, 42 مليون درهم لقطاع تطهير السائل), وكذا ميزانية المخطط الاستراتيجي 2024-2028 التي تقدر ب 704 مليون درهم كما تدارس المجلس الإداري مجموعة من الإجراءات التي يجب أن تتخد بمساهمة مجموعة من الشركاء من أجل تعبئة الموارد المائية الضرورية على مستوى المدينة لضمان التزويد بالماء في ظروف حسنة.

وقد أعرب أعضاء المجلس الإداري خلال هذا الاجتماع عن اعتزازهم وافتخارهم بجودة الخدمات التي تقدمها الوكالة للمواطنين خصوصا انخراطها التام في منظومة الجودة عبر عصرنة ورقمنة الخدمات لتيسير الولوجية للمرفق العمومي. كما أعرب أعضاء المجلس عن ارتياحهم لنسبة انجاز الاستثمارات المبرمجة خلال سنة 2023 والتي من المرتقب ان تصل الى 80%، حيث تميزت هذه السنة بإنجاز مشاريع مهمة، وتهم بالأساس:

– بداية استغلال محطة إزالة الأملاح من المياه الجوفية المستخرجة من الاثقاب المائية المستغلة من طرف الوكالة بقدرة إنتاجية تقدر ب 150ل/ثانية؛

– انجاز دراسة إعادة استعمال المياه العادمة المعالجة لسقي المساحات الخضراء لمدينة وجدة؛

– بداية استغلال ثقب مائي جديد بصبيب يصل الى 21 ل/ثانية؛

– انجاز أشغال وضع القنوات الرئيسية في جنوب وشمال غرب المدينة التقوية تزويد مدينة وجدة بالماء الصالح للشرب؛

– انجاز أشغال تقوية الشبكة الحالية لتحسين عملية تصريف المياه العادمة؛

– أشغال مشاريع التطهير السائل في إطار عملية الاشراف المنتدب بالجماعات التابعة لجهة الشرق؛

بعد الدراسة والمناقشة، صادق أعضاء المجلس الإداري للوكالة بالإجماع على ميزانية الوكالة برسم سنة 2024 ومخطط التنمية 2024-2028.

في نهاية هذا الاجتماع هنأ السيد الرئيس وأعضاء المجلس الإداري للوكالة السيدة المدير العام وجميع أطر ومستخدمي الوكالة على كفاءتهم وفعاليتهم في تدبير الخدمات المقدمة للمواطنين وطالبوهم ببذل المزيد من الجهود لإنجاز المشاريع المبرمجة وتحسين الخدمات المقدمة لتكون في مستوى انتظارات وتطلعات المواطن الوجدي. كما نوهت السيدة المدير العام بانخراط ساكنة مدينة وجدة في هذه المشاريع الواعدة كشريك مواكب لنسق التجويد، مع التفهم الكامل والشامل لسيرورة الأشغال والمشروع بالدعم والمشاركة والتعاون.

وفي ختام هذا الاجتماع رفعت برقية ولاء وإخلاص لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة انعقاد المجلس الإداري للوكالة المستقلة الجماعية لتوزيع الماء والكهرباء بوجدة.