Réunion du Conseil d’Administration de la RADEEO

30 Novembre 2022

La RADEEO prévoit un investissement de près de 755 Millions de DHS entre 2023-2027



Le Conseil d’Administration de la Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Électricité d’Oujda a tenu le 08 décembre 2021 sa réunion ordinaire, sous la présidence de Monsieur le Wali de la Région de l’Oriental, Président du Conseil d’Administration représenté par monsieur le Secrétaire Général de la Préfecture d’Oujda Angad. Cette réunion a été consacrée essentiellement à l’examen et l’approbation du budget de la RADEEO au titre de l’exercice 2022 et du plan stratégique 2022-2026.

A cet effet, Madame Safae AMARTI RIFFI Le Directeur Général de la RADEEO, a présenté aux membres du Conseil d‘Administration les budgets d’investissement et d’exploitation au titre de l’année 2023. En termes d’investissement, les engagements devront atteindre 124 Millions de DH (dont 54 Millions de DH concernent l’activité d’eau potable, 70 Millions de DH concernent l’activité d’assainissement liquide), les paiements devront atteindre 152 Millions de DH (dont 85 Millions de DH concernent l’activité d’eau potable, 67 Millions de DH concernent l’activité d’assainissement liquide). De même le budget alloué au plan stratégique 2023-2027 s’élève à 755 Millions de dirhams.

Lors de cette réunion, Monsieur le président ainsi que les membres du Conseil d’Administration ont exprimé leur fierté face aux services de qualité rendus par la Régie notamment son implication dans le système de qualité par le biais de la modernisation et la digitalisation de ses différents services, ainsi que leur satisfaction quant à l’importance des réalisations qui devraient atteindre 76% au titre de l’année 2022 et qui s’inscrivent dans le cadre du développement économique et social que connaît la ville d’Oujda en matière d’infrastructures dans les secteurs d’eau potable et d’assainissement liquide.

Ces réalisations ont eu un impact positif sur les conditions d’alimentation en eau de la ville, en assurant une continuité de service, des conditions adéquates du débit et de pression, l’amélioration notable de la capacité de stockage et du rendement du réseau. Ces réalisations ont permis également la préservation de l’environnement et des ressources en eau.

Au terme de cette réunion, Monsieur le Président et les membres du Conseil d’Administration, ont félicité Madame le Directeur Général et le personnel de la RADEEO pour les efforts déployés pour assurer un meilleur service au profit du citoyen Oujdi et les ont incités à déployer d’avantage d’efforts pour concrétiser le programme d’actions en cours visant à répondre à la légitime exigence quotidienne des clients de la Régie en matière de qualité, de proximité et de réactivité. Madame Le Directeur Général a saisi l’occasion afin de remercier la population Oujdi pour leur l’implication des habitants de la ville d’Oujda dans ces projets prometteurs en tant que partenaire qui suit le rythme de l’amélioration des projets de développement de la ville, et pour leur soutien, participation et coopération.

Après examen et discussions, les membres du Conseil d‘Administration ont approuvé à l’unanimité le budget de la RADEEO au titre de l’exercice 2023 et du plan stratégique 2023-2027.

A la fin de cette réunion, un message de fidélité et de loyalisme a été adressé à Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l’assiste à l’occasion de la clôture de la session ordinaire du Conseil d’Administration de la Régie Autonome de Distribution d’Eau Potable et d’Electricité d’Oujda.