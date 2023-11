La dérive de l’école publique

Zaid Tayeb

Après mure réflexion, moi qui ai passé un peu moins de 40 ans de classe et d’injustices liées à mon statut et à mon sexe1, je crois que l’exclusion des professeurs des indemnités et de l’augmentation des salaires est un acte prémédité. On dit dans la langue de chez nous : ‘’ si le locuteur est un simple d’esprit, un idiot, l’allocutaire, lui, doit faire preuve de sagesse et de bon sens2.’’ Ainsi en est-il des différents syndicats qui représentent les différents acteurs de l’école publique et des représentants du ministère de l’éducation. Locuteurs et allocutaires, de manière unanime et d’un commun accord, ont signé au bas d’une page un accord qui gratifie tous les acteurs de l’école publique à l’exclusion des enseignants. Si l’on pouvait qualifier les syndicats de simples d’esprits, d’idiots, de crétins, de stupides, de simplicité d’esprit ou de folie, les représentants du ministère pourraient, eux, faire preuve de sagesse et de bon sens pour faire remarquer que l’accord était injuste et par conséquent n’avait pas droit à l’existence. Si, à présent, les représentants du ministère de l’éducation souffraient d’idiotie, de crétinisme, de stupidité, de simplicité d’esprit ou de folie, es syndicats, eux, auraient pu faire preuve de sagesse et de bon sens et refuser d’apposer leur signature sur un accord qui exclut les vrais acteurs de l’école publique. Il parait en fin de compte que locuteurs et allocutaires, tous et de manière commune, souffraient de la même maladie, à savoir la cécité dans le traitement d’un sujet de manière à donner à chacun ses droits et aux enseignants un peu plus. Mais ni les syndicats, ni les représentants du ministère n’avaient fait preuve de clairvoyance et de bon sens pour prononcer un verdict de manière impartiale. Je ne serais nullement surpris de croire que le coup a été bel et bien monté contre l’enseignant et par conséquent contre l’école publique, l’élève et les parents d’élèves. Je suis offusqué, dégoûté, écœuré comme je ne l’avais jamais été auparavant, quand j’étais encore en exercice où j’avais reçu les coups plus honteux de la part de ceux que l’accord signé entre les syndicats et le ministère gratifient à présent.

L’accord ayant exclu les enseignants des indemnités et des augmentations des salaires a conduit l’école publique à la dérive, elle qui allait déjà titubant sur ses jambes fatiguées, meurtries. L’école publique va à la ruine. Les enseignants sont entrés en grève contre le système éducatif et scolaire qui les a lésés. L’école publique a fermé ses portes au profit de l’école privée et des cours de soutien. L’école publique a envoyé les élèves errer dans les rues qui leur apprendront sûrement la délinquance et l’encanaillement. L’école publique est l’école du peuple, de ceux qui ne peuvent pas payer de cours de soutien ou de rattrapage à leurs enfants, ni les envoyer dans des écoles privées, plus sûres mais plus onéreuses et par conséquent hors de portée de leur porte-monnaie.

Si les acteurs de l’accord discriminatoire qui exclut les enseignants des avantages offerts à des parties de peu d’utilité à l’école scolarisaient leurs enfants dans l’école publique, ils auraient agi de manière plus équitable et moins partiale. Ils auraient certainement évalué les risques qu’ils feraient courir à l’école et par conséquent à leurs enfants. Mais comme leurs enfants sont sûrement scolarisés dans les écoles payantes ou qui suivent des cours de soutien à domicile ou les deux à la fois, ils ne se soucient guère des préjudices qu’ils causent à l’école publique, aux enfants du peuple et à leurs parents. Depuis un mois, ou un peu moins ou un peu plus, l’école publique est fermée pour les enfants du petit peuple pendant que les écoles privées tournent de manière régulière.

L’égalité des chances des enfants d’un même pays est bafouée. L’accord entre les syndicats et le ministère de tutelle est honteux. Le but est atteint. L’enseignant est désavoué. L’école publique ferme ses portes. Nos enfants trainent dans les rues.

1. J’ai beaucoup souffert des avantages accordées aux femmes à qui on donnait la priorité lors des mutations.

2. اذا كان المحدث احمق….المنصت يكون عاقل

