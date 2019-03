« LES OLYMPIADES DU MAROC » : UN RENDEZ-VOUS INCONTOURNABLE DE L’ART, DU SPORT ET DE LA MUSIQUE POUR LES UNIVERSITAIRES DANS LA VILLE DE KENITRA

Vendredi 29 mars en cours, l’Ecole Nationale du Commerce et de Gestion de la ville de Kenitra sera au rendez-vous avec la cérémonie d’Ouverture de la 7ème édition des « OLYMPIADES DU MAROC » organisées du 29 au 31 mars 2019 par le bureau des sports de l’ENCG Kenitra en étroite collaboration avec l’association des étudiants de la dite ENCG

Selon les organisateurs ; cette septième édition annonce de belles affiches et un riche programme avec notamment ; une conférence sous le thème: » Le Management sportif au profit du sport national et la raison de son succès « , une série d’hommages réservés à des stars qui ont marqué la scène sportive nationale avec à l’affiche Mustafa Lakhsem, Hamid Baamrani, Fakhreddine Rajhy, Mahmoud Benchrifa, Hicham Dguig et Rachid Bourouas. Les organisateurs tiennent aussi à diversifier le programme, en organisant la soirée du Samedi un showcase exceptionnel animé par le rappeur bourré de talent » ELGRANDE TOTO « .

Cet événement incontournable de l’art, du sport et de la musique représenté par les OLYMPIADES DU MAROC ; est l’occasion idéale pour mettre en avant de la scène le sport universitaire et vanter son importance, avec la participation de plus de 10 écoles et universités issues des quatre coins du royaume, les membres des délégations participantes sont pris en charge par les organisateurs durant tout leur séjour à la ville de Kenitra, les compétitions auront lieu à plusieurs endroits simultanément et les disciplines concernées par la compétition sont le football, le basket-ball, le volley-ball, la culture générale, la course, les jeux de cartes, le billard et FIFA.

A cette occasion, les étudiants de l’école nationale de commerce et de gestion de Kenitra exposeront et exerceront leurs talents puisqu’ils tiennent à organiser cet événement complètement en interne, à titre d’exemple la médiatisation est assurée par le club des etudiants Voice’k et le show artistique par les clubs d’etudiants Kbeasts et Musi’K.

Dans le cadre de cette septième édition, une cérémonie d’ouverture est organisée à l’honneur des délégations conviées, des invités, de haut calibre, qui seront présents lors de la cérémonie, ainsi que les STARS auxquels sera rendu hommage, des stars qui ont marqué la scène sportive nationale, et qui nous ont tant honorés à l’international. Une façon pour les ENCGKISTES de montrer qu’ils savent apprécier ceux qui ont hissé notre drapeau national, ceux qui ont défendu nos couleurs, qu’ils font valoir la reconnaissance qui est une vertu noble, que ça soit en récompensant ces gens, ou par leur simple présence qui signifiera beaucoup à ces gens là.

ABOU ZOUHEIR