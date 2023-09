Les professeurs biographes et bibliographes

Zaid Tayeb

Il est des facebookers qui vous étonnent avec leurs titres universitaires qui sonnent le savoir, la science mais qui font peu cas de la connaissance. Le savoir et la science sont des biens collectifs, la connaissance est personnelle. Leur profil dit qu’ils sont docteurs en telle spécialité et professeurs de telle discipline dans des centres de formation qu’ils nomment pour plus de crédit et de solennité. Ils disent également qu’ils encadrent les futurs professeurs dans leur formation. Ce sont donc des professeurs de professeurs et par conséquent des formateurs de formateurs. En d’autres termes, et pour plus de clarté, ce sont des professeurs ou des formateurs au premier degré. Un beau palmarès à leur envier. C’est leur CV, en vérité, qui est enviable et leur biographie encore plus et surtout !!

Après ce CV et cette biographie riches en caractérisants généreusement élogieux, vient le fond de la page facebook qui l’est beaucoup moins. En effet, l’auteur de la page est dans beaucoup de cas différent de l’auteur de ce qui y est posté. Parfois, il est question de citations d’autres auteurs rapportées sur des fonds de couleur gais pour l’œil qui les perçoit, insipides pour l’esprit qui les reçoit. Il n’y a rien de plus mauvais pour une citation que d’être arrachée à son contexte comme on arrache et chiffonne une feuille de cahier. Une brique n’est utile que fichée dans un mur dans lequel elle s’imbrique avec d’autres briques et hors duquel elle peut servir à tout sauf à la contribution à la construction d’un mur. Ainsi en est-il des citations dont lesdits formateurs illustrent leurs pages facebook qui sont jolies à regarder, d’ailleurs. Mais la beauté d’un écrit n’est pas dans ce qu’il offre à l’œil, mais dans ce qu’il propose à l’esprit. L’art pictural se perçoit par l’œil, l’art scriptural par l’esprit.

Que lesdits formateurs offrent à repaître à l’esprit et se gardent de la simple séduction de l’œil.

Un autre point sur lequel lesdits professeurs se focalisent pour restreindre le champ de vision et de référence des lecteurs de leurs posts, est le caractère général de ce qu’ils leur proposent d’un soi-disant produit intellectuel. En effet, la plupart de leurs écrits revêtent un caractère général, abstrait, insaisissable. C’est ce qui relève d’un savoir commun partagé, déjà vu, mâché, remâché et craché sur les réseaux sociaux par l’ignorant et le cultivé. Ils réitèrent des lieux communs comme on réitère les différentes péripéties d’un conte que grand-mères racontent à leurs neveux pour les faire dormir par un jour de froid et de faim.

Au lieu de cela, il aurait mieux valu porter un peu d’intérêt à l’éveil de l’esprit des lecteurs non à son endormissement. ‘’Un organe qui ne fonctionne pas, s’atrophie’’, nous disaient nos professeurs de sciences naturelles dans les leçons de choses.

Le dernier point relève, lui, de ce qu’ils croient mettre la bibliothèque à la portée et à la disposition des lecteurs, qui lisent, s’entend. En cela, ils publient sur leurs pages facebook la une de quelques livres avec le titre de l’œuvre et le nom de son auteur. Ainsi donc, ils garnissent leurs pages Facebook comme on garnit une pizza. A cette différence que la pizza est comestible alors que les titres des livres qu’ils affichent de manière ostentatoire sur leur espace bleu ne sert qu’à illustrer cet espace. A quoi bon publier une bibliographie qui ne sert à rien ? Ne valait-il pas mieux proposer aux lecteurs le résumé de cet ouvrage, son intérêt dans telle ou telle situation, les points forts qui nourrissent l’idée centrale et leurs applications dans tel ou tel domaine ?

En fin de compte, je crois, en ce qui me concerne et en ma qualité de vieux routier qui a fait de longs et sinueux chemins dans la pratique de la classe de français que les professeurs en question se doivent de nourrir leur espace bleu d’idées et de points de vue que d’autres pourraient s’approprier et utiliser comme s’ils étaient à eux. Il ne sert à rien d’afficher ni leur biographie ni la bibliographie de livres d’auteurs sur leur page facebook.