L’épuisement professionnel des enseignants.

Khalid Barkaoui

De nos jours, on remarque la montée en flèche du stress, de l’angoisse et de la fatigue du corps professoral, tous cycles confondus. Au même temps, on remarque le degré de satisfaction professionnelle du personnel enseignant qui est à son plus bas niveau. Une situation intenable et un constat amer qui nous interpelle pour mettre le doigt sur les causes profondes derrière ce sentiment de l’irascibilité qui monte d’un cran et les conséquences néfastes de cette insatisfaction.

Ce dont souffrent intensément nos professeurs a un nom spécifique : l’épuisement professionnel ou le burn out.

De ce fait, l’épuisement professionnel est la forme de fatigue physique et émotionnelle que peut ressentir un individu lorsqu’il travaille inlassablement sans pouvoir se reposer et sans concrétiser des résultats probants.

A mon humble sens, je pense que le burn out qui touche de plein fouet nos enseignants est dû en particulier à ceci :

– Une pénurie de personnel.

– Les professeurs ont affaire à des classes bondées ou à niveaux multiples sans préparation aucune et sans accompagnement requis.

– La multiplicité et la complexité des tâches qui requiert un travail acharné, un suivi rigoureux, de la recherche et beaucoup de don de soi.

– Le comportement difficile des élèves qui recourent au harcèlement, à la violence, à la triche, à l’indiscipline…

– L’envie ardente d’être parfait et perfectionniste.

– Des efforts intenses déployés pour peu de résultats.

– Le travail supplémentaire effectué par une constellation d’enseignants dévoués et bénévoles pour assurer la mise en œuvre des activités parascolaires.

– La préparation à domicile des fiches et des scénarios pédagogiques.

– Les conditions du travail difficiles.

– Les enseignants ont affaire à une hétérogénéité des élèves et ont du mal à gérer la classe composée d’élèves de différents niveaux et de capacités distinctes.

– Après une longue journée de travail, de réflexion, d’aide, d’accompagnement…le professeur sombre dans l’angoisse

– Les enseignants commencent leur journée dans la joie, la positivité et la bienveillance, mais une fois confrontés à une situation insupportable au cours de la journée comme la frustration, la colère quasi récurrente ceci finira par les épuiser.

– La lourdeur du programme et le désengagement des apprenants.

– Face à des situations quotidiennes insupportables : la colère d’un parent, le comportement violent d’un élève, le bavardage, l’indiscipline, les rigolades à gogo, une photocopieuse en panne, un élève hyperactif…les professeurs s’épuisent.

– Les enseignants sont tiraillés entre une vie familiale privée avec ses exigences et une charge du travail professionnelle avec ses contraintes. Souvent les enseignants finissent par baisser les bras et s’enlisent dans le silence et la fatigue.

Ceci induit des conséquences graves : des séquelles sanitaires, le trouble du sommeil, la dépression, l’envie ardente de quitter cette fonction, la démotivation et le désengagement.

Il est vrai que les enseignants doivent faire preuve de résilience pour atténuer les effets négatifs de ce burn out.

Les autres partenaires doivent faire preuve d’écoute, d’empathie et de compréhension pour aider les enseignants à faire convenablement leurs tâches et pour ne pas devenir des proies faciles de l’épuisement professionnel fatal.

Si cet état psychologique et émotionnel persiste, les résultats des élèves s’en feront sentir. En un mot, cet épuisement a des répercussions néfastes sur la vie de l’enseignant et sur le bien-être et le parcours scolaire des élèves.

En définitive, la quasi-totalité des enseignants aiment leur métier, mais ils le vivent mal. D’où la nécessité de les soutenir et les aider à établir un certain équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Les enseignants doivent aussi pratiquer des activités énergisantes qui contribuent à une stimulation positive, comme le sport, la lecture, la musique, le théâtre…

On a grandement besoin de cadres pédagogiques heureux qui travaillent au sein d’un environnement scolaire motivant et sécurisant.

Membre de l’AMEF CP de Boulemane