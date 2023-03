Protégeons nos enfants des dangers des écrans

Khalid Barkaoui

Il est vrai que nous vivons dans un monde complexe qui exige une adaptation mûrement réfléchie. Nos enfants ont vécu et ont grandi avec l’image et les écrans. Ils sont hypnotisés par l’univers fabuleux du digital. Ils ne peuvent pas s’en passer de cet outil qui peut être un moyen d’apprentissage efficace s’il est sciemment utilisé. Cet outil renferme une panoplie d’applications fortement lucratives pour mieux apprendre et pour apprendre rapidement et efficacement aussi. L’élève peut utiliser l’outil informatique (tablette, smartphone, ordinateur…) pour mieux organiser son travail, prendre des notes, faire des recherches, monter un projet de classe, prendre part à des discussions en ligne et réaliser des travaux collaboratifs.

Toutefois, la surexposition des enfants aux écrans a des retombées négatives. Les écrans peuvent les divertir et donc avoir un impact négatif sur leurs capacités cognitives et cérébrales. Les bambins peuvent être exposés à des contenus inadaptés. Ces contenus inappropriés peuvent avoir des répercussions négatives sur leur développement intellectuel, émotionnel et psychomoteur.

L’utilisation démesurée des écrans peut entraîner des problèmes sanitaires comme les douleurs oculaires, les maux de tête et des perturbations au niveau du sommeil. Il est donc temps de minimiser l’usage des écrans en recourant à des activités ludiques et amusantes qui engagent l’enfant sur la voix de la collaboration, des résolutions des problèmes, de la créativité et de l’interaction. Des activités qui permettent à l’enfant de bouger, de toucher, de sauter, de manipuler, d’expérimenter, d’observer…Bref d’apprendre et de s’épanouir dans un cadre d’équilibre. Un équilibre recommandé pour vivre dans l’harmonie et le bien-être escompté.

La révolution numérique n’a épargné personne. Elle a envahi nos habitudes et a suscité l’engouement de nos enfants. C’est indispensable aujourd’hui de recourir aux services bénéfiques de cet outil sans pousser le bouchon un peu loin et exposer nos chérubins aux dangers disproportionnés des écrans. Au lieu de mettre l’enfant devant un écran pendant des heures interminables, il faut le mettre devant un tableau artistique, devant un paysage naturel paradisiaque, devant des personnes sympathiques, devant un livre…pour apprendre à communiquer, à débattre, à partager et à vivre dans le monde réel.

Khalid Barkaoui

Membre de l’AMEF CP de Boulemane.