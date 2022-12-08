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 » النية تغلب »..الحمولة الثقيلة 

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الكاتب: منير الحردول

« النية تغلب »..عبارة تحمل حمولة ثقيلة جدا..فالنيات الحسنة دوما تفرح الآخرين حتى وإن كانت الانجازات بسيطة..لذا عندما تكون المسؤولية مسلحة بنية حسنة..نية عنوانها نكران الذات، والعمل الجماعي، التعاضد، التضامن..النية الصافية التي تستبعد الحقد والكراهية والحب الجنوني للأنا ثم أنا، النية التي تحترم ذكاء البسطاء وصفاء القلوب الطيبة..بالتأكيد ستفوز تلك النية الناجعة في عالمين..عالم الشهادة وعالم الغيب..فاللهم اجعل نيتنا خالصة لله عز جل، وللوطن الذي نعيش فيه، وللقلوب التي ترغب في الخير في كل مكان..فعاشت النية الصافية المفعمة بالمحبة والاخلاص للواجب وضمير البناء الجماعي الهادف لخدمة الجميع، في إطار الجد، وليس الاتكالية المفزعة في بعض الأحيان!!

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