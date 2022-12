Recrutement d’un/une assistance technique d’appui à l’unité de gestion du projet à Oujda.

Dans le cadre de partenariat entre l’association ACODEC et l’association MPDL, Le Mouvement pour la Paix -MPDL-, recrute un/une assistance technique d’appui à l’unité de gestion du projet.

TERMES DE REFERENCE

ASSISTANCE TECHNIQUE A L’UNITÉ DE GESTION DU PROJET

Le Mouvement pour la Paix -MPDL-, organisation non gouvernementale, indépendante, laïque et progressiste, composée d’une équipe humaine diverse et diversifiée, est engagé pour la cause commune de la construction d’un monde plus juste et égal.

L´ Association de Coopération pour le Développement et la Culture (ACODEC) est une association de droit marocaine ayant pour vision le développement social, culturel et l’amélioration de la situation de la population de la région orientale du Maroc. Sa mission est :

Réduire les effets de la pauvreté, de la précarité et de l’exclusion sociale ;

Améliorer la situation de la population, et en particulier celle des quartiers périphériques et du milieu rural ;

Responsabiliser les citoyen.ne.s en renforçant leurs connaissances et leurs compétences ;

Promouvoir les droits humains, en particulier ceux de la femme et de l’enfant ;

Valoriser le patrimoine régional.

Les deux organisations se sont engagées dans la promotion du processus de démocratie participative, à travers le renforcement des capacités des acteurs locaux et la mise en œuvre de mécanismes de participation de la citoyenneté, en assurant l’égalité entre les femmes et les hommes á travers l’approche intersectionnel.

INTRODUCTION

Le projet « Migration, Gouvernance et Droits : promouvoir la cohésion sociale et l’éducation inclusive des personnes migrantes à Oujda, dans le cadre de la réponse à la crise du COVID-19 », financé par le Gouvernement de La Rioja (projet CI/2021-C-C-PD-027), et cofinancé par l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID, Projet Convenio Nº 18-CO1-1204 : Appui à la consolidation des dynamiques de participation démocratique aux niveaux communal, provincial, régional et national pour contribuer à la réduction des inégalités socio-économiques au Maroc.)

Le projet « Migration, Gouvernance et Droits» est mis en œuvre par le Mouvement pour la paix en partenariat avec l’association Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2) et l’Association de Coopération pour le Développement Et la Culture (ACODEC) à Oujda.

Ce document contient les termes de référence pour l’assistance technique a l’unité de gestion du projet dans la ville d’Oujda.

L’objectif général du projet est d’améliorer les conditions de vie et la résilience des femmes et des hommes migrants après l’impact du COVID 19 au Maroc, et l’objectif spécifique est de promouvoir la cohésion sociale et l’éducation inclusive des migrant-e-s à Oujda, dans le cadre de la réponse à la crise causée par le COVID-19.

Ce projet vise, d’une part, à se concentrer sur les besoins des personnes migrantes en situation de vulnérabilité, avec une attention particulière aux enfants en âge préscolaire et scolaire, aux femmes et aux hommes de la ville d’Oujda. D’autre part, ceux des Marocains des communautés d’accueil, avec un accent particulier sur les femmes.

Le projet cible les migrants en général avec un accent sur les femmes et les mineurs :

30 enfants migrants ont eu accès à des services et ressources éducatives (35% de filles).

40 leaders communautaires et représentants de la société civile identifient les violences et les droits spécifiques des enfants et femmes migrantes et promeuvent des améliorations pour la communauté et pour la lutte contre les différents types de violence.

800 personnes participent à des événements de sensibilisation aux droits des migrant-e-s (50% de femmes).

1.000 résidents des communautés d’accueil (Marocains et personnes migrantes) seront impliqués dans l’élaboration et la présentation de propositions citoyennes qui reflètent les intérêts de la communauté des migrant-e-s.

Les bénéficiaires indirects sont tous les habitants du/des quartiers, de mise en œuvre.

Axes du projet :

Amélioration de l’accès des enfants migrants aux services éducatifs, sur la base de l’identification de besoins différenciés

Le renforcement des capacités des ONG et des autres groupes sociaux sur les différents types de violences et les préjugés racistes, xénophobes, aporophobes, de genre

Action collective pour la défense et la promotion de l’accès aux droits des migrants, avec une approche participative et inclusive.

Partenaires du projet :

Partenaires de mise en œuvre directe :

Mouvement pour la Paix (MPDL)

Maroc Solidarité Médico-Sociale (MS2),

Association de Coopération pour le Développement et la Culture (ACODEC)

Les parties prenantes et partenaires à base communautaire :

Les organisations et ou collectifs des migrant-e-s

Les organisations de quartier des communautés d’accueil.

Les Organisations de migrant-e-s.

Organisations de la société civile (OSC)

Le Conseil régional de l’Oriental

Le Conseil provincial d’Oujda.

Les services extérieurs de l’Etat (La direction régionale et la direction provinciale du ministère de l’éducation, santé…)

Les instances de l’équité et d’égalité et de l’intégration de l’approche genre (IEECAG).

Les organisations de la société civile (droits humains, droits des femmes, de la protection de l’enfance et les associations des quartiers)

Acteurs responsables de l’assistance et de la protection des migrants vulnérables.

Le Mouvement pour la Paix -MPDL-, recrute un/une assistance technique d’appui a la unité de gestion du projet.

POSTE : Assistance technique d’appui a la unité de gestion du projet.

LOCALISATION : Oujda (Maroc).

MISSION DU POSTE : La personne engagée assistera l’exécution, le suivi et la justification des activités sur le terrain correspondant au projet « Migration, Gouvernance et Droits : promouvoir la cohésion sociale et l’éducation inclusive des personnes migrantes à Oujda, dans le cadre de la réponse à la crise du COVID-19 », financé par le Goubernement Régional de La Rioja (CAR).

1. RESPONSABILITÉS :

Coordination : la personne sera responsable de la mise en œuvre, de l’exécution, du suivi et de la coordination des activités á executer par MPDL dans la ville d’Oujda. Cela implique :

Assurer la bonne exécution des activités selon le budget, le calendrier et la matrice du cadre logique.

Coordonner les activités avec la personne responsable de la coordination du projet mentionné au siège de Mouvement pour la Paix, les organisations partenaires du projet et la population participante.

Collaborer activement à l’élaboration des plans opérationnels annuels.

Gestion économique, financière et administrative :

Appuyer la gestion administrative et économique du programme en coordination avec le Responsable de l’administration du projet, selon les procédures du projet.

Faciliter les informations pour l’analyse budgétaire du projet et des ressources financières des actions, en coordination avec les personnes chargées de la coordination et de l’administration du projet.

Gestion technique :

Contribuer á l’atteinte des objectifs et résultats projetés.

Élaboration des rapports internes.

Contribuer á la consolidation et la préparation des rapports techniques internes et pour le bailleur de fonds.

Appuyer l’identification des améliorations du projet.

Organiser les activités prévues para le projet.

Participer dans les activités prévus par les autres partenaires du projet.

Assurer la collecte, la revue et la classification des sources de vérification des différentes actions en cours d’exécution.

Gestion de la communication :

Contribuer a la production de la communication du projet : témoignages, fotos, video, notices des activités et resultats du projet.

Contribuer a l’élaboration des rapports de communication.

2. EXIGENCES :

Essentiel :

Diplôme universitaire niveau BAC+5

3 ans d’expérience dans la gestion de projets de coopération au développement á Oujda (exécution d’activités, suivi technique, préparation de rapports) et la gestion des bailleurs de fonds espagnoles (notamment AECID)

3 ans d’expérience dans la gestion de projets de participation démocratique.

3 ans d’expérience dans la gestion de projets basés l’approche genre.

Connaissance approfondie du contexte marocain, notamment sur la réalité de la jeuneuse et de la femme, ainsi que les enjeux institutionnels pour la participation citoyenne et de la société civile.

Avec nationalité marocaine ou permis de séjour et de travail au Maroc.

Maîtrise de la langue arabe et française tant à l’oral qu’à l’écrit.

Bon niveau de connaissance informatique, et maitrise de logiciels bureautiques.

Souhaitable :

Expérience de travail sur les approches: droits humains, égalité genre.

Autres compétences :

Accord avec a charte de valeurs des droits humains et l’égalité de genres

Capacité d’organisation et de planification stratégique.

Haute responsabilité.

Travail axé sur les objectifs et les résultats.

Conditions de travail :

Contrat d’assistance technique.

Lieu de travail : Ville d’Oujda.

Processus de sélection :

Lieu et période de travail : Sur une période de doze (12) mois, celle-ci se tiendra dans le bureau d’ACODEC à Oujda et débutera en janvier 2023.

Indicateurs de performance pour l’évaluation des résultats : Propositions techniques, execution et rapports validés par MPDL.

Candidature : Chaque consultant(e) individuel(le) qui postule devra soumettre à marruecos@mpdl.org en indiquant en objet : « Assistance technique a l’unite de gestion du projet» avant le 10/12/2022. Une offre technique et note méthodologique ; une offre financière ; un CV.

Merci de bien vouloir noter que :

Seuls les dossiers complets seront pris en considération.

Seuls les consultants individuels présélectionnés seront contactés.

DÉLAIS DE LA CONSULTATION

La durée de cette consultation est de 12 mois, entre janvier et décembre 2023.

Le tableau ci-dessous présente un calendrier provisoire pour l’achèvement des différentes phases de cette consultation. On s’attend à ce que les proposants fournissent un échéancier détaillé avec leur méthodologie.

Phase Dates

Envoi de la proposition méthodologique et financière Avant le 10 décembre 2022

Contractualisation Le 1 janvier 2023

Réunion de discussion de la méthodologie et du calendrier Entre le 14 et le 18 décembre 2022

Travail de terrain Du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2023

Remise du premier rapport périodique (Selon manuel de procedures) A partir du 5 fevrier 2023

PRÉSENTATION DE L’OFFRE TECHNIQUE ET FINANCIERE

Les dossiers de candidatures doivent inclure :

Un curriculum vitae (CV) ;

Une proposition de la méthodologie détaillée : Important: pas plus de 3 pages:

Méthodologie ;

Calendrier ;

Proposition financière détaillée pour la réalisation de la prestation toutes taxes comprises (TTC, avec TVA détaillé). Important : pas plus de 2 pages. Le transport, logement et restauration dans le cadre de cette mission seront pris en charge par le projet.

Les propositions seront adressées aux adresses mails suivantes : marruecos@mpdl.org et marruecos.proy2@mpdl.org, et ce avant la date du 10 décembre 2022.