فوز المنتخب الوطني المغربي..فوز للأطر الوطنية

الكاتب: منير الحردول

نتمنى، وكل الشعب المغربي له تمني واحد، تمني فوز المنتخب المغربي، وغرس الفرحة في قلوب الملايين..فالرياضة الناجحة مدرسة بحد ذاتها..لذا فالاهتمام بالمواهب الرياضية منذ الصغر هو نجاح للرياضة الوطنية ونجاح كبير لغايات كثيرة ترتبط في تحقيق النتائج الجيدة..غايات نجملها في ترسيخ قيم حب الوطن والافتخار بالوطن، وتزايد الاشعاع الحضاري لوطن بكامله..فهنيئا للرياضة المحققة للنتائج المشرفة، وأملنا في رياضة تسود فيها الروح الرياضية، والمحبة بين الجميع..نتمنى أن يفوز المنتخب الوطني بطاقمه المغربي، لأن الفوز بالطاقم الوطني سيزيل الكثير من التمثلات التي رسمت على المدربين والاطر الرياضية الوطنية بصفة عامة، بل وستزحزح الأفكار العنيدة الغريبة، التي لا زالت تؤمن بضرورة الاعتماد على المدرب الأجنبي!!!