Un regard sur la situation des hémodialysés de Figuig qui font pitié et laissés à leurs sorts…

Actuellement la ville de Figuig compte 4 ou 5 patients ayants besoins de faire de l’hémodialyse. Pour rester en vie, ils doivent se déplacer deux fois par semaine et faire un trajet de plus de 100 kms par voyage jusqu’au centre d’hémodialyse le plus proche à Bouarfa.

La Municipalité et les associations de la communauté font tout le nécessaire pour assumer les coûts de transport, mais récemment et pour des raisons purement administratives, La Municipalité de Figuig ne peut plus s’engager à assumer cette responsabilité. Comme vous le savez, ces patients vivent déjà avec une maladie chronique difficile associée à d’autres maladies chroniques ayants besoin de traitement et bilans de suivis continus, et qui nécessitent d’autres coûts et transports dès fois jusqu’à Oujda situé à plus de 380 Kms. Ces patients sont issus des familles à revenu moyens ou faibles, mais définitivement ils n’ont pas les moyens d’assumer tous ces coûts. La communauté de Figuig est connue pour sa générosité et d’ailleurs c’est elle qui a financé le centre d’hémodialyse de Bouarfa et qui fait bénéficier tous les patients de la province de Figuig. Mais malheureusement nos patients n’en bénéficient pas comme il le faut, quel contraste!

La communauté de Figuig et sa diaspora financent plein d’autres projets sociaux et de santé, mais malheureusement avoir des services de santé publique de qualité localement reste toujours à désirer et la population est complétement désespéré malgré la création de plusieurs associations de santé dont le Pôle Santé durant la période de Covid19, et l’existence des fondations de financement dont les Amis de Figuig, en plus des fonds du gouvernent dont l’INDH et d’autres. Il est à noter aussi que dans notre communauté, on compte plus de 300 médecins et qui œuvrent dans différentes spécialités partout au monde.

Il est clair que ce n’est pas la question des budgets ou des fonds qui manquent et le rôle des associations et de la communauté demeure limité, mais plutôt une question de gestion et de manque de leadership, et irresponsabilité totale de santé publique et de nos élus envers ces patients livrés à leurs sorts… pas vraiment fier de ma communauté et de nos leaders.

Dr El Mostafa Bouattane / Canada.