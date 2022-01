Éric Zemmour, cet homme qui ose.

Yahya Torbi



Après une longue carrière de journaliste et d’écrivain de constat, et de longues années d’observation, mais surtout d’analyse de la vie politique sur les plateaux de TV, Eric Zemmour décide enfin de passer à l’action.

Maintenant que, à 63 ans, sa vision intellectuelle et philosophique du monde atteint sa maturité, il s’engage dans le quotidien politique français, en se lançant ainsi dans la course à la présidentielle 2022.

Ferme et décidé à réformer la France profodement, il s’attaque, contrairement à Emmanuel Macron, aux présidents précédents et aux autres candidats à la présidentielle, notamment ceux de la gauche, qui proposent des solutions caricaturales, impraticables et inefficaces, relevant du yakafocon, ( il s’attaque ) aux problèmes, à la base, et ce, après avoir diagnostiqué d’une manière infaillible, grâce à ses constats et analyses incontestables, les maux qui gangrènent la société française depuis quarante ans, et qu’il étale dans son dernier livre, » la France n’a pas dit son dernier mot « , qui éclaire et guide le peuple français, et qui se vend par milliers, en France et ailleurs. Et si Zemmour est considéré, par les observateurs, comme le seul homme qui ose désigner les choses par leurs noms et dire la vérité sans tergiverser, c’est parce qu’il pratique son métier de journaliste et d’écrivain engagé sans idéologie aucune, et que la langue de bois ne fait pas partie de sa façon de penser; ce qui attise la jalousie, voire la haine de ses concurrents et détracteurs, à tel point que des poursuites judiciaires, à cause des accusations imaginaires et infondées ou tout simplement » politiques « , se sont déclenchées à son encontre, et ce, pour nuire à sa réputation, afin de le faire taire; surtout que sa popularité progresse jour après jour, à travers tout le pays. Il est souvent accusé de xénophobie, d’incitation à la haine raciale, religieuse, …, alors qu’il ne fait que qualifier les gens en fonction de leurs pensées, actes et comportements, et que tout ce qu’il avance est basé sur des faits réels: il suffit de regarder les enquêtes policières ou passer un certain temps à Marseille, à Saint-Denis, à Trappes, à Nice, Montpellier, Béziers,… pour se rendre compte de l’empleur des dégâts causés, au quotidien, par des délinquants d’origine africaine, arabe, roumaine, …, à l’égard des Français et de leurs biens. D’ailleurs, il ne voit aucun mal à préférer sa patrie et ses compatriotes aux autres.

Zemmour, ce passionné d’histoire, ce n’est pas seulement un penseur qui porte des idées philosophiques révolutionnaires, susceptibles de changer les choses radicalement, mais c’est aussi un projet politique, économique, culturel, scolaire, éducatif, pédagogique, sociale et sociétal, et donc universel, soigneusement envisagé et élaboré, en vue de sauver la France.

A l’inverse des autres campagnes électorales, jusqu’ici » timides » et » froides « , celle de Zemmour atteint déjà son paroxysme, puisqu’elle enflamme et enthousiasme les foules où qu’elles soient en France, vu que c’est une campagne mieux fondée que les autres, tandis que la course à l’Elysée n’est pas encore à son comble. En plus, les Français, qui adhèrent tous les jours au mouvement » Reconquête « , qu’il a créé il y’a peu de temps, et auxquels il a redonné le goût de voter, se comptent par dizaines de milliers.

Mais, ce qui déstabilise ses adversaires politiques de Zemmour et les met mal à l’aise, c’est la fuite des élus, locaux et eurodéputés, qui abandonnent leurs partis politiques ( RN, LR ) pour rejoindre » Reconquête » et se rallier à son fondateur, car celui-ci est, à leurs yeux, le seul candidat capable de sauver la France et rassembler les Français. Des décisions qui corroborent davantage ses idées et donnent de la force à son projet présidentiel.

Outre les thèmes d’immigration, de sécurité et de pouvoir d’achat, qui véhiculent sa campagne électorale et qui préoccupent ses compatriotes, Zemmour met aussi l’école au coeur de son programme présidentiel. En effet, l’école française, qui était autrefois la meilleure du monde, ne joue plus son rôle aujourd’hui, d’où la nécessité de la réformer, de la revaloriser.

En somme, Zemmour veut rendre au peuple français son charisme, sa souveraineté, et surtout le pouvoir de gouverner, car, c’est la quintessence de la démocratie, et, en démocratie, ce ne sont pas les institutions qui dirigent le pays, c’est le peuple. Autrement dit, la France va très mal, comme dit son ami Gilbert Collard, sachant que, par exemple, le nombre de SDF et des familles pauvres qui n’arrivent pas à bâcler les fins des mois a augmenté sous l’actuel quinquennat, et pire encore, des gens tentent de se donner la mort ou de s’immoler par le feu, car, ils n’ont été acquittés ni par la justice, ni par les élus; c’est du jamais vu en France. C’est pour cela que Macron devrait d’ores et déjà passer le pouvoir à Zemmour pour qu’il sauve ce qui peut encore l’être, en attendant que la France retrouve ses racines européennes et chretiennes ainsi que son passé glorieux. Car, ce n’est que Zemmour et son parti qui sont en mesure de la sauver. C’est ce qu’on va voir après que ces 90 jours de suspense se seront écroulés.

Si seulement les dirigeants arabes pensaient comme Éric Zemmour et s’inspiraient de son projet politico-socio-économique!