Mohammed Drihem



Lundi 25 octobre dernier L’Agence Millennium Challenge Account-Morocco (MCA-Morocco) et l’Université Moulay Ismaïl de Meknès ont procédé au lancement du programme de formation BCURE « Building Capacity to Use Research Evidence » de la Harvard Kennedy School.

Selon ses initiateurs, le déploiement de ce programme s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la composante « Appui à l’évaluation des politiques de l’emploi et du marché du travail au Maroc » de l’activité « Emploi » relevant du programme de coopération « Compact II », financé par le gouvernement des Etats-Unis, représenté par Millennium Challenge Corporation (MCC), et mis en œuvre par l’Agence MCA-Morocco.

Aussi précise-t-on, ce programme consiste à accompagner l’Université Moulay Ismaïl dans le déploiement pilote de modules du Programme BCURE durant l’année académique 2021-2022, dont le premier portera sur « L’évaluation d’impact » et ciblera les étudiants du master « Evaluation des politiques publiques » au sein de l’Université. Dans ce sens, l’Université Moulay Ismaïl et la Harvard Kennedy School continueront à échanger autour de la perspective de mise à l’échelle du programme BCURE à partir de 2023, dans le cadre d’un partenariat entre ces deux universités. Ce déploiement intervient après le cycle de formation de formateurs qui a eu lieu durant les mois de Mars/Avril 2021 et auquel certains enseugnats et doctorants ont participé. La formation sera supervisée par d’éminents professeurs de l’institut « Kennedy School of Governement » de l’université Harvard.

Dans son allocution d’ouverture de cet atelier de lancement, Pr Sahbi président de l’Universire Moulay Ismail de Meknès à souligné que le déploiement concernera, dans un premier temps, une unité de ce programme, portant sur l’évaluation d’impact et ciblera le Master « Evaluation des politiques publiques » (EPP) domicilié à la FSJES de Meknès. Il sera étendu, dans un deuxième temps, à d’autres filières de formation.

Pour lui, le programme BCURE a pour objectif de promouvoir l’utilisation des données et des enseignements de la recherche basés les données pour la prise de décision en matière de politiques publiques.

Conçu par l’institut « Kennedy School of Governement” de la prestigieuse université « Harvard », a-il-ajouté, ce programme revêt une portée pédagogique et scientifique incontestable. En particulier, il contribuera amplement à ancrer la culture de preuves et d’évaluation chez les étudiants, les futures cadres et décideurs.

Il contribuera également à renforcer les capacités de nos chercheurs en matière d’évaluation des politiques publiques, domaine pour lequel un « pôle d’excellence » émerge à l’UMI grâce notamment aux actions de partenariat liant notre université et l’Observatoire national de développement humain.

Pour conclure, Pr Sahbi avait souligné qu’après ce premier déploiement et avec l’accompagnement des partenaires du Lab d’Emploi Maroc et du MCA-Morocco, nous souhaitons d’un côté couvrir d’autres unités de ce riche programme et de l’autre, étendre l’expérience au cycle doctoral ainsi qu’aux filières de formation continue. Outre les étudiants, les praticiens et décideurs publics sont en effet une cible primordiale de ce programme en raison de leur rôle pivot en matière de design et d’implémentation des interventions publiques.

Nous souhaitons également développer des actions de partenariat avec le Lab d’Emploi Maroc et le Millenium Challenge Corporation pour tirer profit des outils et expertises offerts dans le cadre de ce programme de coopération entre les gouvernements du Maroc et des Etats-Unis d’Amérique.