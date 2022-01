Les différents types de discours (à suivre)

Zaid Tayeb

Dans un précédent écrit, j’ai tenté de mettre un peu de lumière sur l’utilisation du mot discours, ses différents emplois, ses différentes acceptions et les collisions qu’il engendre avec les mots style et récit.

Je vais à présent m’arranger pour mettre au clair les différents discours pris dans leur acception de style.

I- Le discours direct ou discours rapporté du personnage et intégré tel quel au discours du narrateur. Le discours rapportant et le discours rapporté ou discours du narrateur et discours du personnage sont séparés par des signes de ponctuation pour éviter la collision entre les deux modes de narration, à savoir le discours et le récit. Il convient à ce propos de signaler que le verbe introducteur du discours rapportant est mobile, que cette mobilité engendre des changements dans l’ordre de ses constituants.

a-Ordre canonique :Sujet+verbe : quand le discours rapportant est placé avant le discours rapporté.

Lalla Aïcha déclara à Lalla Zoubida sur le ton de la confidence : ‘’ Dans le quartier où j’habite, plusieurs femmes portent le même prénom.’’

b- Ordre inversé :Verbe+sujet : quand le discours rapportant est placé en incise ou après le discours rapporté.

-‘’Dans le quartier où j’habite, déclara Lalla Aïcha à Lalla Zoubida sur le ton de la confidence, plusieurs femmes portent le même prénom.’’

-‘’Dans le quartier où j’habite, plusieurs femmes portent le même prénom.’’ déclara Lalla Aïcha à Lalla Zoubida sur le ton de la confidence.

II-Le discours indirect ou discours rapporté du personnage et intégré au discours rapportant du narrateur de manière partielle au moyen de différents moyens d’ancrage en fonction du type de phrase.

a-Dans le type déclaratif, le discours rapporté se rattache au discours rapportant au moyen de ‘’QUE’’ :

Lalla Aïcha déclara à Lalla Zoubida sur le ton de la confidence QUE dans le quartier où elle habitait, plusieurs femmes portaient le même prénom.

b-Dans le type impératif, le discours rapporté se rattache au discours rapportant au moyen de ‘’DE’’ suivi d’un infinitif : Lalla Zoubida dit à Rahma DE RAMASSER ses hardes, ou de ‘’QUE’’ suivi d’un subjonctif dans le cas où le verbe introducteur exprime un ordre, un commandement : Lalla Zoubida demanda à Rahma QU’ELLE ramasse ses hardes.

c-Dans le type interrogatif, il y a beaucoup de cas de figure qu’il convient d’isoler et de traiter séparément.

1-Dans le cas de l’interrogation totale, le discours rapporté se rattache au discours rapportant au moyen de ‘’SI’’ : Maallem Abdeslam voulait savoir SI sa femme avait vraiment envie d’une lampe à pétrole.

2-Dans le cas de l’interrogation partielle qui porte sur le complément d’objet ou sur le sujet, le discours rapporté se rattache au discours rapportant au moyen de ‘’CE QUE’’ ou ‘’CE QUI’’.

– Maallem Abdeslam demanda à sa femme CE QU’ELLE voulait.

-Maallem Abdeslam demanda à son fils CE QUI le tourmentait.

3-Dans le cas de l’interrogation partielle qui porte sur un sujet ou un complément circonstanciel, le discours rapporté se rattache au discours rapportant par le biais des mêmes mots interrogatifs utilisés dans l’interrogation directe (pronom, adjectif, adverbe).

-Lalla Aïcha voulait savoir QUI a eu l’idée de trouver à son mari une autre épouse.

-Lalla Aïcha demande à Salama QUEL est l’âge de la fille du coiffeur.

-Les femmes demandèrent à Salama POUR QUELLE RAISON Moulay Larbi avait répudié sa seconde épouse.

-Les deux femmes demandèrent au petit enfant Où habitait Sidi El Arafi, le voyant aveugle.

Nous pouvons remarquer que malgré le passage du discours direct au discours indirect, ce dernier garde toujours les marques du discours rapportant et du discours rapporté et qu’on peut aisément identifier l’un et l’autre.

J’ai essayé de faire le tour des discours direct et indirect, de montrer surtout les différentes attelles qui rattachent le discours rapportant, celui du narrateur, au discours rapporté, celui du personnage. Je laisserai le traitement des autres discours à un prochain écrit.