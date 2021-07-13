اعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد19) بالمغرب في تصاعد مقلق : تسجيل 1897 إصابة جديدة و 882 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

الثلاثاء 13 يوليوز، 2021

(كوفيد-19).. 1897 إصابة جديدة و 882 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 1897 إصابة جديدة بكورونا المستجد خلال ال24 ساعة الماضية، مقابل 882 حالة شفاء، و 11 وفاة.

أما عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد ل »كوفيد-19″، فبلغ 10 ملايين و713 الف و551 شخصا، بينما بلغ عدد المتلقين للجرعة الثانية 9 ملايين و409 آلاف و395 شخصا.

وذكرت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 545 ألف و16 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 526 ألفا و 168حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.5 في المائة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 9395 حالة، بنسبة فتك قدرها 1.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين الدار البيضاء-سطات (1017) ومراكش-آسفي (221) و الرباط-سلا-القنيطرة (187) وسوس-ماسة (165)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (103) وفاس-مكناس (57) ودرعة-تافيلالت (40) وجهة الشرق (36) وبني ملال-خنيفرة (36) والعيون-الساقية الحمراء (18) والداخلة-وادي الذهب (13)، وكلميم واد نون (4) .

أما بخصوص الوفيات، فسجلت 3 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالتان في جهة مراكش أسفي و حالتان في جهة فاس مكناس وحالة وفاة واحدة في كل من جهات سوس ماسة وطنجة تطوان الحسيمة وجهة الشرق وجهة بني ملال خنيفرة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1497.5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 5.2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما يصل مجموع الحالات النشطة إلى 9453 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 338 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 314، منها 10 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و188 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لكوفيد-19 فيصل إلى 10.7 في المائة.

ومع:13/07/2021