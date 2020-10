RABAT : DES JOURNALISTES ET DES MILITANTS POUR LE DROIT DES FEMMES SE MOBILISENT CONTRE LA VIOLANCE BASEE SUR LE GENRE

Mohammed Drihem

Networks of Change et Mobilising for Rights Associates (MRA) organisent à Rabat un webinaire sur le thème de : La « Couverture médiatique de la violence basée sur le genre par les medias (VBG) : Meilleures pratiques et défis pour la collaboration entre les médias et les ONG au Maroc » et ce, le Mardi 20 octobre de 15h30 à 17h.

Militants(es) et journalistes au Maroc intéressés par la sensibilisation contre les violences faites aux femmes sont invités à se joindre à un panel en ligne qui barattera de la manière dont les professionnels des médias et les professionnels des droits humains peuvent coopérer ensembles pour mieux informer le public sur ce problème.

Les panelistes invités pour animer ce Webinaire sont Hasna Allali, de l’Association Amal pour la Femme et le Développement, Amina Byouz, de l’Association Anaouat pour Femme et Enfant, Saida el Kamel, journaliste à Akhbar Al Yaoum, Majda Ait Laktaoui, journaliste professionnelle et coordinatrice de l’Association des Jeunes Journalistes Marocaines et Saida Kouzzi, Co-fondatrice, MRA (Mobilising for Rights Associates) comme Modératrice du débat.

Après des présentations par les panélistes experts d’ONG et de médias nationaux, les participants à cette discussion qui vise à identifier les principaux défis de la couverture médiatique afin de jeter les bases d’une nouvelle coopération productive entre le secteur des médias et la société civile seront invités à poser des questions.

A souligner que Networks of Change ou Réseaux de changement, est une organisation de justice sociale qui travaille avec des groupes locaux de la société civile pour faire progresser des démocraties ouvertes et responsables et promouvoir les droits de l’homme, en utilisant les médias traditionnels, sociaux et nouveaux et pour qui ; l’équité sociale et la justice prospèrent lorsque les gens sont informés et engagés.

Quant à MRA, Mobilising for Rights Associates, c’est une organisation internationale à but non lucratif basée à Rabat et travaillant actuellement au Maroc, en Tunisie, et en Libye. Elle collabore avec des activistes et associations locales afin de contribuer aux changements dans les lois, les structures, les relations et la culture pour promouvoir les droits humains des femmes.