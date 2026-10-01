Association Ciné-Maghreb

COMMUNIQUÉ DE PRESSE



Deux jurys à dimension internationale

Le jury de la compétition des longs métrages, composé de cinq membres, sera présidé par le réalisateur et scénariste marocain Nour-Eddine Lakhmari. Il réunira également Amélie Mbaye, artiste et professionnelle sénégalaise, Sana Youssef, actrice tunisienne, Mi Kwan Lock, actrice, réalisatrice et scénariste d’origine chinoise ayant grandi à Madagascar, ainsi que l’acteur français Stan Thiébaut.

Le jury de la compétition des courts métrages, composé de trois membres, sera présidé par le réalisateur marocain Adil Fadili et réunira l’actrice congolaise Diane Uwamahoro et l’actrice, scénariste et réalisatrice italienne Valentina Carnelutti.

À travers cette composition, le Festival affirme sa volonté de croiser les regards, les expériences et les cultures cinématographiques, et de donner aux œuvres en compétition un cadre d’évaluation ouvert sur différentes sensibilités artistiques.

De nouvelles conventions pour ouvrir la voie aux jeunes

Dans le prolongement de son projet culturel, l’Association Ciné-Maghreb et le Festival International Maghrébin du Film d’Oujda annoncent également une nouvelle dynamique de partenariats, avec la signature prochaine de conventions de partenariat et de protocoles d’entente avec plusieurs institutions, associations et acteurs culturels et professionnels.

Ces partenariats auront notamment pour objectifs de développer les actions cinématographiques et culturelles, de renforcer la formation et l’accompagnement, de rapprocher les universités, les institutions culturelles et les professionnels du secteur, et surtout de donner aux jeunes talents l’opportunité d’accéder au domaine du cinéma et de l’audiovisuel par la grande porte.

Pour l’Association Ciné-Maghreb, l’accompagnement des jeunes ne peut se limiter à la durée d’un festival. Il doit s’inscrire dans la continuité, à travers la formation, l’encadrement, les rencontres avec les professionnels et la création de véritables opportunités permettant aux jeunes de transformer leurs idées et leurs talents en projets.

La 15ème édition s’inscrit ainsi dans une nouvelle étape du projet du Festival : élargir les partenariats, investir dans les talents, accompagner la jeunesse et renforcer la présence du cinéma et des industries culturelles dans la région de l’Oriental.

Association Ciné-Maghreb

Festival International Maghrébin du Film d’Oujda