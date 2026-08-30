Fouzi Lekjaa ne se présente pas : et si le véritable enjeu était ailleurs??

Salima Faraji



La politique ne se résume pas à la conquête d’un siège.

Une personnalité peut choisir de ne pas être candidate tout en décidant de s’engager davantage dans la construction d’un projet politique.

Dans le cas de Fouzi Lekjaa, plusieurs lectures sont donc possibles.

La première serait celle d’un choix stratégique : ne pas entrer immédiatement dans la compétition électorale pour consacrer son énergie à la structuration du parti, à son repositionnement et à la définition de son projet.

Deuxième lecture :

Attirer de nouvelles figures, des compétences et donner au parti une image davantage fondée sur la compétence, la performance et la capacité à gérer des dossiers complexes.

Troisième lecture

pourrait être celle d’un investissement politique à plus long terme.

un rôle d’architecte programmatique

Par ailleurs concernant la primature l hypothèse d’une future nomination à la tête du gouvernement peut naturellement être évoquée comme le pensent certains

Mais elle doit l’être avec la plus grande prudence.

L’article 47 de la Constitution prévoit que le Roi nomme le Chef du Gouvernement au sein du parti politique arrivé en tête des élections des membres de la Chambre des représentants, au vu des résultats du scrutin sachant que ce texte ne subordonne pas explicitement cette nomination à la qualité de député ou de SG du parti

Cela signifie qu’une personne qui ne se présente pas aux élections législatives ne serait pas, pour cette seule raison, exclue d’une éventuelle nomination.

Mais cette possibilité juridique ne constitue pas une trajectoire politique automatique.

Il faudrait d’abord que le parti arrive en tête. Il faudrait ensuite que les équilibres internes et les conditions politiques rendent cette hypothèse pertinente.

Il est plus juste de dire que Fouzi Lekjaa entre dans une nouvelle phase de son parcours, sans que l’on puisse encore savoir quelle place exacte il choisira d’y occuper.

Et c’est peut-être là le véritable enjeu : non pas deviner aujourd’hui la fonction qu’il pourrait exercer demain, mais observer comment il contribuera, dès maintenant, à transformer une présence personnelle en projet politique