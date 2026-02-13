مؤسسة محمد السادس تعلن عن فتح فترة استثنائية : لتقديم طلبات الاستفادة من منحة التعليم الأولي 2025-2026‎

تنهي مؤسسة محمد السادس إلى علم منخرطيها الكرام أنها قررت فتح فترة استثنائية لتقديم طلبات الاستفادة من منحة التعليم الأولي، وذلك ابتداء من يوم الثلاثاء 17 فبراير إلى الأربعاء 11 مارس 2026؛ وتهم هذه العملية المنخرطين الذين لم يقدموا طلباتهم في الآجال المعلنة سابقا، لفائدة أطفالهم المسجلين حاليا بالمستويين الأول أو الثاني من التعليم الأولي برسم السنة الدراسية 2025-2026 والمتوفرين لزوما على رمز مسار.

لتفاصيل أوفى حول منحة التعليم الأولي، ندعوكم لزيارة هذا الرابط.

تسجيل الطلبات يتم حصريا عبر التطبيق الإلكتروني المخصص لهذا الغرض، وهو كالتالي: https://prescolaire.fm6education.ma