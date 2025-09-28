Mohammed Benjeddi à l’Institut français d’Oujda: Une vie de théâtre et de résilience

Mohammed Drihem

Mercredi 24 septembre 2025 prochain, l’Institut français à Oujda accueillera une rencontre exceptionnelle avec Mohammed Benjeddi, dans le cadre de la présentation de son livre « Le lait était noir ». Cette soirée, modérée par Mohammed Arjouni, Abou Youssef Belaid et Tayeb Zaïd, sera l’occasion de discuter avec l’auteur et de découvrir son parcours inspirant. Une opportunité de rencontrer Mohammed Benjeddi et de partager des idées avec lui !

Le livre « Mohammed Benjeddi : Une vie de théâtre et de résilience » est une biographie qui retrace le parcours de vie exceptionnel de l’homme de théâtre marocain Mohammed Benjeddi, originaire de la cité minière de Jerada. Écrit initialement en arabe par Amira Leziar, ce livre a été traduit en français par Ouahib Mortada et bénéficie de la modération de Mohammed Arjouni, auteur et enseignant à la retraite, Abou Youssef Belaid, journaliste, auteur et dramaturge, et Tayeb Zaïd, professeur de français à la retraite.

Dès l’âge de trois ans, Mohammed Benjeddi a affronté une maladie musculaire incurable qui aurait pu briser la détermination de n’importe qui d’autre. Mais Mohammed n’a jamais renoncé à sa passion pour la culture et les arts de la scène. Malgré les obstacles, il a poursuivi son rêve et est devenu un acteur majeur du théâtre amateur marocain.

Ce livre est un hommage à la résilience et à l’engagement artistique de Mohammed Benjeddi. À travers ses pages, le lecteur découvre un homme qui a refusé de se laisser abattre par les difficultés et qui a trouvé dans le théâtre un moyen d’expression et de réalisation de soi.

Mohammed Benjeddi a eu un impact significatif sur le monde du théâtre amateur marocain. Son engagement et sa passion ont inspiré de nombreux jeunes acteurs et metteurs en scène, et son héritage continue de vivre à travers les nombreuses pièces de théâtre qu’il a créées et interprétées.

Ce livre s’adresse à tous ceux qui sont intéressés par le théâtre, la culture et l’histoire du Maroc. Il est également un témoignage de la force de la volonté et de la détermination, et un rappel que même les obstacles les plus grands peuvent être surmontés avec de la passion et de la persévérance.