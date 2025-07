La question de l’eau et des décharges sauvages au cœur d’une session extraordinaire du Conseil régional de Béni Mellal-Khénifra

Mohammed Drihem

La problématique cruciale de la gestion de l’eau et l’urgence des décharges sauvages ont été les points centraux d’une session extraordinaire du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, tenue ce jeudi 17 juillet au siège de la région à Béni Mellal sous la présidence du président du conseil Adil Barakat et en présence du Wali de la Région Mohamed Benribag,. Cette rencontre visait à statuer sur des projets structurants couvrant la période 2025-2034, avec des implications financières considérables.

Trois conventions majeures ont été soumises à l’approbation du Conseil, marquant un engagement fort en faveur du développement durable de la région :

Un Projet d’accord spécifique pour la réalisation de projets dans le domaine de l’eau : Cet accord stratégique lie le Ministère de l’Intérieur, le Ministère délégué auprès du Ministre de l’Économie et des Finances chargé du Budget, le Ministère de l’Équipement et de l’Eau, la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra, et la Société Régionale Multiservices de Béni Mellal-Khénifra. Le coût total de ce projet est estimé à 8,563 millions de dirhams, dont une contribution de la région de 979 millions de dirhams.

Le Projet d’accord spécifique pour la réalisation et le financement de centres de valorisation des déchets ménagers et assimilés, et la fermeture des décharges sauvages : Cette convention associe le Ministère de l’Intérieur, le Ministère de l’Économie et des Finances, le Ministère de la Transition Énergétique et du Développement Durable, la Wilaya de Béni Mellal-Khénifra, et le Conseil de la région Béni Mellal. Le coût global de ce projet s’élève à 1,007 million de dirhams.

Le Projet d’accord de partenariat avec l’OCP pour des projets de développement : Une convention de partenariat a également été proposée entre la Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra, le Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra et l’Office Chérifien des Phosphates (OCP) pour l’exécution de projets de développement, avec un coût total estimé à 40 millions de dirhams.

Tous ces projets ont été discutés et approuvés à l’unanimité des membres du conseil régional de la Région Beni Mellal-Khénifra lors de cette session extraordinaire de Juillet 2025.

Dans une déclaration à la Presse ; Le Président du Conseil de la région Béni Mellal-Khénifra Adil Barakat a souligné l’importance cruciale de cette session extraordinaire de juillet. Il a affirmé que celle-ci s’inscrit dans la mise en œuvre des conclusions de la Conférence Nationale sur la Régionalisation Avancée, concrétisée par la signature de deux accords jugés « extrêmement importants ».

La première convention, a-t-il rappelé, concerne les projets hydriques, tandis que la seconde vise la réhabilitation et la fermeture des nombreuses décharges sauvages qui impactent négativement la région. Le Président a tenu à remercier le Ministère de l’Intérieur pour son soutien substantiel sur ces deux axes majeurs, ainsi que toutes les parties prenantes ayant contribué au succès de ces accords.

L’accord relatif à l’eau sera mis en œuvre par la Société Régionale Multiservices, avec une enveloppe financière totale d’environ 8 milliards de dirhams, dont une contribution régionale d’environ 996 millions de dirhams étalée sur dix ans. L’objectif principal de cette convention est de concrétiser la stratégie nationale de l’eau pour la période 2022-2027, initiée par Sa Majesté le Roi. Cela inclut la construction de barrages collinaires, de barrages de taille moyenne et grande, l’extension des réseaux d’assainissement liquide, et la mise en œuvre de nombreux projets visant à assurer l’approvisionnement en eau potable.

Concernant la deuxième convention, le Président a insisté sur l’urgence de fermer et de réhabiliter les décharges sauvages, qui confèrent une image négative à la région, en particulier aux grandes provinces. Grâce à la contribution du Ministère de l’Intérieur, la région aspire à devenir un modèle environnemental, répondant aux normes nationales et internationales.

La mise en œuvre de cette convention se fera via une loi organique qui permettra la création d’une société multiservices. Cette entité regroupera des représentants des collectivités locales et se concentrera exclusivement sur leurs besoins. Le Président Barakat a exprimé sa gratitude envers les partenaires, notamment le Ministère de l’Énergie et de la Transition Énergétique et du Développement Durable, le Ministère de l’Intérieur, la Région en tant que partenaire, et l’OCP qui contribuera à la concrétisation de cet accord à travers la société multiservices. Le président de cette société sera élu, à l’instar des autres sociétés multiservices dédiées à l’eau et à l’assainissement liquide, et comptera des représentants des communes.

Les décharges feront l’objet d’une société dédiée à leur réhabilitation, leur valorisation et la création de centres de traitement. Un plan directeur sera soumis au Ministère de l’Intérieur, avec une vision de réalisation des projets sur une période d’un à trois ans.

Enfin, le Président du Conseil a souligné l’importance de l’accord avec l’Office Chérifien des Phosphates, réaffirmant son engagement envers le développement régional. Des fonds restants d’accords précédents, s’élevant à environ 20 millions de dirhams, ont été intégrés à la nouvelle convention, à laquelle le Conseil régional a ajouté 20 millions de dirhams supplémentaires. Ces projets de développement seront suivis par le Wali et les Gouverneurs des provinces, et leur mise en œuvre se fera en fonction des priorités et des spécificités locales.