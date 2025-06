Le Maroc et l’Arabie Saoudite s’unissent pour protéger leurs forêts

Mohammed Drihem

Le Maroc et l’Arabie Saoudite renforcent leurs liens fraternels en scellant un partenariat stratégique majeur axé sur la protection et la restauration des écosystèmes forestiers. Cet accord historique, concrétisé par un mémorandum d’entente, unit l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) marocaine et le Centre National pour le Développement de la Végétation et la Lutte contre la Désertification saoudien.

Signé à Agadir, en marge de la rencontre internationale de Haut Niveau tenue du 16 au 18 Juin dans le cadre des préparatifs de la 21ème session du Forum des Nations Unies sur les Forêts (FNUF21) de 2026, ce partenariat souligne la volonté commune des deux nations d’intensifier leur coopération en matière de gestion durable des ressources forestières et de lutte contre la désertification. Il s’inscrit pleinement dans le cadre de leurs engagements internationaux.

Ce partenariat stratégique vise à stimuler les échanges techniques et scientifiques sur plusieurs fronts essentiels dont notamment et entre autres le développement de cadres stratégiques et juridiques pour une gestion forestière durable, la restauration, la réhabilitation et la conservation des écosystèmes forestiers, l’amélioration des techniques de reboisement et la modernisation des infrastructures forestières, notamment les pépinières, l’intégration de technologies innovantes pour la surveillance, la gestion et la restauration des forêts, la lutte contre l’ensablement, la dégradation des terres et l’avancée du désert et

le renforcement de la recherche scientifique appliquée et le partage d’expertises.

Cet accord selon ses signataires ; prend appui sur la convergence des stratégies environnementales des deux Royaumes. La stratégie marocaine « Forêts du Maroc 2020-2030 » et l’initiative saoudienne « Arabie Saoudite Verte » partagent des objectifs similaires, notamment ; l’intensification des programmes de reboisement, la mobilisation des acteurs locaux pour une gouvernance partagée, l’adoption de technologies de pointe pour une gestion efficace des ressources naturelles, une contribution active à la lutte contre les effets du changement climatique et une coopération bilatérale et régionale pour un impact global

Ce rapprochement précise-t-on ; ouvre la voie à une coopération bilatérale approfondie, favorisant le transfert de savoir-faire et la mise en œuvre conjointe de projets à fort impact environnemental et socio-économique.

De plus, les deux institutions prévoient une collaboration active dans le cadre de l’initiative « Moyen-Orient Vert », lancée en 2021 par l’Arabie Saoudite. Cette initiative régionale vise à promouvoir la conservation de la biodiversité, la résilience des écosystèmes et le développement durable.

Enfin, ce partenariat témoigne de l’engagement commun des deux pays à mettre en œuvre les directives de l’Arrangement international sur les forêts, telles que définies dans le Plan stratégique des Nations Unies pour les forêts 2017-2030, et à respecter pleinement leurs engagements internationaux au titre de l’Agenda 2030 pour le développement durable.