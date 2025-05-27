جلالة الملك يهنئ أعضاء نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم بمناسبة التتويج بكأس الكونفدرالية الإفريقية

الرباط – بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس ببرقية تهنئة إلى أعضاء نادي النهضة الرياضية البركانية لكرة القدم، وذلك بمناسبة تتويج الفريق بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم لموسم 2024-2025.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية عن أحر عبارات التهنئة لنادي النهضة الرياضية البركانية بمناسبة هذا التتويج القاري.

ومما جاء في برقية صاحب الجلالة “وإننا لنبارك لكم بكل اعتزاز هذا التتويج الإفريقي، الثالث من نوعه لناديكم المتألق، والذي جددتم من خلاله التأكيد على مثال الفريق المحترف، المتشبع بالروح الرياضية والتنافسية العالية، والحريص على مواكبة الإنجازات القارية لنخبة أنديتنا الوطنية العتيدة، وعلى الإسهام في استمرارية إشعاع رفعة وسمعة كرة القدم المغربية قاريا ودوليا”.

وأضاف جلالة الملك: “وإذ ننوه بحسكم الوطني المتقد وبأدائكم الرياضي المشرف، ورفعكم لراية وطننا الغالي خفاقة عالية، لنرجو لكم موصول التوفيق في مشواركم الكروي لتحقيق المزيد من الألقاب، مشمولين بسابغ عطفنا ورضانا”