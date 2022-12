LE CPDH D’IFRANE APPROUVE UNE SERIE DE PROJETS A CARACTERE SOCIO-ECONOMIQUE D’UNE MONTANT GLOBAL DE 7.827.110 Dhs

Par Mohammed Drihem

Ifrane Le 05-12-2022 : Lundi 05 Décembre dernier ; Le Gouverneur de la Province d’Ifrane Abdelhamid El Mazid a présidé les travaux de la 3ème session du Comité Provincial du Développement Humain (CPDH) au titre de l’année 2022 et ce, en présence du Président du Conseil Provincial et des membres du Comité.

Lors de cette réunion, les membres du CPDH d’Ifrane ont discuté et approuvé une série de projets à caractère socio-économique dont le montant global est de 7.827.110 Dhs répartie sur 285.000,00 Dhs pour le forage de deux puits en vue d’alimenter en eau potable respectivement le centre multifonctionnel des femmes d’Adghar dans la commune de Tizguite et e l’école Idaoutarste dans la commune de Tigrigra, 1.800.000,00 Dhs pour l’achat d’une unité médicale mobile, 400.000,00 Dhs pour des travaux de réaménagement de la Maison de solidarité avec les personnes âgées de la ville d’Azrou.

Ces projets concernent notamment l’achat de chaises roulantes électriques au profit des personnes à besoins spécifiques en situation de précarité dans la Province d’Ifrane pour un montant global de 180.000,00 Dhs et l’achat de deux véhicules de transport scolaire au prix de 700.000,OO Dhs.

Par la même occasion, les membres du comité provincial pour le développement humain ont approuvé le projet de réalisation de plusieurs Actions Génératrices de Revenu (AGR) initiées dans le cadre du programme de l’Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes, il s’agit de 05 projets d’AGR présentés par différentes coopératives de la province et 13 projets présentés par de jeunes auto-entrepreneurs pour un budget global de l’ordre de 4.462.110,20 Dhs.