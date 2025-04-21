طلبة المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة يؤسسون أول نادي سينمائي بجامعة محمد الأول

احمد عاشور

احتضنت المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بوجدة، يوم السبت 19 أبريل 2025، ميلاد أول نادي سينمائي بجامعة محمد الأول، في خطوة رائدة نحو إعادة الاعتبار للفن السابع داخل الجامعة المغربية، وتشجيع الطلبة على الانفتاح على التعبيرات الفنية والإبداعية.

وجاء تأسيس نادي « زليجة السينمائي » تتويجا لورشة تكوينية حول تقنيات الإنتاج والإخراج السينمائي، أطرها الأستاذ مراد الفكيكي، ضمن فعاليات « سيني ميرسيون »، التي تنظمها جمعية سيني مغرب بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل، والمعهد الفرنسي، ووكالة تنمية أقاليم الشرق، وقد شهدت الورشة تفاعلا كبيرا من طرف الطلبة، ما يعكس تعطشهم للممارسات الثقافية والإبداعية، ورغبتهم في جعل الجامعة فضاء للتكوين المتعدد الأبعاد.

ويحمل النادي اسمه من أول قاعة سينمائية تأسست بالمغرب سنة 1925، والتي كانت تعرف بـ »زليجة بوبكر »، أنشأها المهندس الفرنسي جون والتر John Walter. ويأتي اختيار الاسم كتخليد لرمزية تاريخية وثقافية ارتبطت ببدايات السينما المغربية.

و سيحظى النادي بدعم تقني ولوجستي وتأطير مستمر من طرف جمعية سيني مغرب، بشراكة مع المعهد الفرنسي، في إطار رؤية تهدف إلى ترسيخ الثقافة البصرية داخل الجامعة، وتمكين الطلبة من أدوات القراءة النقدية والصناعة السينمائية.

وتشكل هذه المبادرة، بحسب المنظمين، لبنة أولى في مشروع ثقافي أكبر يروم دمج الفن في التكوين الجامعي، وفتح آفاق جديدة للطلبة للتعبير عن ذواتهم، والتفاعل مع قضاياهم ومحيطهم بلغة الصورة والإبداع.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع، يعرف عودة تدريجية للاهتمام بالفن داخل المؤسسات الجامعية، وإدراك متزايد بأهمية الثقافة في تكوين الشخصية الطلابية، ودورها في ترسيخ قيم الحوار والانفتاح والابتكار.