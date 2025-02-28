والدة الاستاذ محمد شركي مفتش اللغة العربية سابقا في ذمة الله

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ وفاة والدة الاستاذ محمد شركي مفتش اللغة العربية سابقا ، وبهذه المناسبة الأليمة نتقدم باسمنا ونيابة عن كافة طاقم الجريدة الالكترونية » وجدة سيتي » وعن هيئة التربية والتعليم الى الاستاذ محمد شركي واسرته الكبيرة والصغيرة باصدق عبارات التعازي سائلين العلي القدير ان يتغمد الفقيدة بواسع رحماته وان يسكنها فسيح جناته مع النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا

وانا لله وانا اليه راجعون

هذا وستقام صلاة الجنازة غدا السبت ظهرا بمسجد ابن حزم بحي الاندلس وسيوارى جثمان الفقيدة الثرى بمقبرة سيدي معافا