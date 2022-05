« Préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l’altérité »

Thème de la 5ème édition des

Rencontres Internationales Tioumliline 2022

Par Mohammed Drihem

L’Association « Rabita Mohammadia des oulémas » à travers son centre de recherche et de formation en matière de relations entre les religions et la consolidation de la paix en collaboration avec la Fondation Mémoire pour le Futur, l’Institut Catholique de Toulouse et la Fondation Future 21, organise la 5ème édition de la Rencontre Internationale de Tioumliline 2022, sous le thème: « préserver et transmettre la mémoire pour ancrer l’altérité » et ce, les 31 mai et le 1èr juin 2022 au siège de la RABITA à Rabat et le 2 juin 2022 sur le site du monastère de Tioumliline au cœur du Parc National d’Ifrane.

Cette cinquième rencontre du genre, qui accorde une attention particulière à l’altérité, à la citoyenneté, au dialogue et à la coexistence, vise à ouvrir un dialogue global et approfondi sur le concept de l’altérité. Elle met également l’accent sur l’importance de préserver la mémoire en général et de la transmettre aux générations futures comme c’était le cas pour les différentes «rencontres internationales » qui se sont tenues dans le monastère bénédictin de Tioumliline, au cours de la décennie1956-1966 et ce, en tant que forum de discussions œcuméniques et de dialogue inter-religieux, qui ont constitué les premiers espaces d’échanges, de dialogue et de formation à la citoyenneté sur le continent africain.

Soucieuse de promouvoir et de consolider un certain nombre d’enjeux de préservation de la mémoire en relation avec le concept de l’altérité, la Rabita Mohammadia des Oulémas, à travers son centre de Ataarof et la Fondation Mémoire pour le Futur, ont fait en sorte que cette rencontre se tienne en partie à l’emplacement de l’ancien monastère. Dans le but de donner à la mémoire sa place comme catalyseur du processus d’ouverture sur l’autre, et de souligner l’importance de sa préservation.

La rencontre de cette année s’inscrit dans la continuité de la réunion scientifique virtuelle organisée par la Rabita du 25 au 28 Janvier 2021, par l’intermédiaire de son Centre de recherche et de formation sur les relations interreligieuses et la consolidation de la paix sur le thème : « Préserver et transmettre la mémoire pour consolider le concept de l’autre », en partenariat avec l’Ambassade des États-Unis d’Amérique au Maroc, la Fondation Mémoire pour l’Avenir et les Archives du Maroc.

A noter au passage que l’humanité traverse depuis des décennies et encore plus ces dernières années un moment difficile de son histoire. La pandémie, les risques écologiques et les tensions identitaires, alimentent la tentation de l’entre soi ainsi que le sentiment d’une différence devenue insupportable et irréductible.

Dans ce contexte, le dialogue sur l’Altérité est plus utile et nécessaire que jamais pour dire que si la fracture entre les groupes est bien réelle, elle n’est ni inéluctable et encore moins légitime. Dialoguer sur l’Altérité, c’est souligner la dimension conjoncturelle de la difficulté, autant que d’ouvrir les voies qui permettent d’en sortir par le haut.

Cette rencontre, 5ème de son genre organisée se situe volontairement dans le sillage d’un dialogue ancien et profond établi entre la religion musulmane et la religion chrétienne, rythmé par des rencontres régulières entre les Chefs religieux, Amir el Mouminine et Sa Sainteté le Pape : Sa Sainteté le Pape François en mars 2019 au Maroc, Sa Majesté Mohammed VI au Saint Siège en 2000, Sa Sainteté le Pape Jean Paul II en 1985 au Maroc et Sa Majesté Hassan II au Saint Siège en 1980.