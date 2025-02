Le Complexe Pédagogique de Ain Sfa (Oujda), un petit joyau

tayeb zaid

Dans le cadre des activités culturelles et pédagogiques organisées par l’association des parents et tuteurs d’élèves, j’avais l’immense plaisir d’être accueilli au complexe pédagogique de Aïn Sfa. Après une entrevue avec le directeur du centre et du président et vice-président de l’association dans le bureau du responsable administratif pendant laquelle ont eu lieu les présentations d’usage, s’en est suivie une rencontre avec le staff administratif et pédagogique dans la salle des réunions. A cette occasion, j’avais l’honneur de prendre la parole pour faire part à l’assistance de mon long parcours de professeur de français à la retraite et partager avec elle mon expérience dans l’univers de la distribution du savoir et des connaissances. La rencontre s’est terminée par la dédicace de quelques exemplaires de mes deux livres didactiques : « Ecrits littéraires-Langue et style’’ et ‘’Mini-Lectures’’ tous deux destinés aux professeurs et élèves des cycles fondamental et qualifiant que j’ai offerts à la bibliothèque du complexe.

Cette rencontre m’a permis de renouer avec mon passé de fils de paysan et d’enfant de la campagne. C’est en 1960 que j’ai effectué ma première scolarité à l’école de Aïn Sfa. Cette petite école de deux salles qui se faisaient face n’existe plus à l’heure actuelle ; à sa place ont été érigés les locaux d’une autre administration. J’aurais aimé retrouver ma vieille école, fouler son sol comme au temps où j’étais élève, me rappeler mon maître d’école avec sa petite baguette qui lui servait plus d’auxiliaire pédagogique que de moyen d’intimidation et de torture. La baguette du maître d’école n’était pas bien différente du sceptre de commandement de certains chefs d’Etat qui leur attribuait pouvoir et notoriété ou de celle du chef d’orchestre qui lui permet de faire exécuter la partition. Mon maître d’école, s’il est encore en vie, je lui souhaite la pleine santé, s’il est mort, l’accès au Paradis, je lui suis toujours redevable de ce qu’il m’a appris avec un petit bâtonnet de craie qui crissait au contact du tableau noir pendu au mur.

La visite du complexe pédagogique de Ain Sfa, n’a rien à voir avec ma vieille école même si je la regrette beaucoup. C’est un espace éducatif et sportif avec ses locaux, son internat et ses aires de jeux qui respirent la modernité, son transport scolaire!!!!. Et moi qui parcourais chaque jour 10km en allers et retours à pied ou à dos d’âne entre mon village et mon école!!!! Cependant, à bien considérer les deux époques et moi dans chaque, je préfère ma monture, mon école et mon maître.

L’accueil que m’ont réservé le directeur et son staff administratif et pédagogique était à la hauteur de ce complexe bâti au bas d’une colline, loin du tumulte et de l’agitation des grandes villes.

Avant de nous séparer, j’ai promis aux assistants d’offrir à chacun un des exemplaires de mes deux livres didactiques.

Ain Sfa 25-02-2025

Zaid Tayeb