ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية بوجدة،أعرق ثانوية بالمغرب، تستقبل السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

استقبلت ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية بوجدة، أعرق ثانوية بالمغرب، يومه السبت 07 دجنبر 2024 السيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والسيد والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد والسيدات والسادة أعضاء المجلس الإداري للأكاديمية والوفد المرافق في سياق الزيارة الميدانية التي يقوم بها السيد الوزير لعمالة وجدة أنجاد

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وخلال هذه الزيارة، قام الوفد بزيارة لمرافق المؤسسة التي تضم أقساما تحضيرية، وكذا للمتحف التربوي لمدينة وجدة ألف/ألف 1000/1000، والذي يضم مجموعة من الصور والوثائق والوسائل التعليمية والوسائط الديداكتيكية المؤرخة للشأن التربوي والتعليمي بمدينة وجدة الألفية، حيث يهدف هذا المتحف إلى ربط الجيل الحاضر بذاكرة المدينة التربوية وترسيخ قيم المواطنة من خلال الاعتزاز بالتراث التعليمي القائم على مبادئ الأصالة والانفتاح والذوق الرفيع

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وفي إطار تفعيل الشراكة المبرمة بين الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق ومؤسسة عمر بن عبد العزيز، اطلع الوفد على ورشات في مجالات علمية تحت عنوان: » دعونا نعيد اكتشاف جسدنا من خلال مقارنته بالآلة » همت بالأساس مواضيع التشريح في الواقع الافتراضي، الشبكة العصبية البشرية مقابل الشبكة العصبية الاصطناعية والترجمة البشرية مقابل الترجمة الآلية

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وتعتبر ثانوية عمر بن عبد العزيز التأهيلية من أعرق الثانويات بالمغرب. تأسست سنة 1915تحت اسم “اعدادية الفتيان” لتتحول سنة 1931 إلى ثانوية الفتيان، ومنذ1959 أصبحت تحمل اسم عمر بن عبد العزيز. تخرج من هذه المعلمة العديد من الأطر المغاربة والأجانب.