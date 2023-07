MUSIQUE CLASSIQUE : EL AKADEMIA MASTERCLASS EN CONCERT A LA PLACE DE LA COURONNE D’IFRANE

Par Mohammed Drihem

Sous la présidence d’honneur de SAR la Princesse Lalla Meryem, l’Association « EL AKADEMIA » a organisé Lundi 24 Juillet 2023un CONVERT avec la participation de l’orchestre national des Jeunes du Maroc (ONJM).

En effet, les mélomanes de la ville d’Ifrane et ses estivants ont été au rendez-vous avec une soirée de musique classique inédite bien réussie par El Akademia Masterclass en partenariat avec la Province d’Ifrane et l’Association Forum Ifrane pour la culture et le développement.

Abordé par notre correspondant à Ifrane à cette occasion, la Fondatrice du projet « El Akademia Masterclass » ; la violoniste franco-marocaine Monia Rizkallah qui s’est déclarée heureuse de se présenter avec son équipe à cette 7ème édition de l’Academia Masterclass a souligné que c’est pour la première fois qu’ils se trouvent dans cette magnifique Ville d’Ifrane où ils ont présenté un programme multiculturel avec une équipe multinationale et des coachs qui partagent leurs savoirs avec nos jeunes musiciens marocains et qui nous viennent du Venezuela, de France, d’Allemagne, des USA , de Hollande et j’en passe avait-elle ajouté.

Ce soir ; avait-elle précisé ; nous avons essayer de présenter de la musique occidentale avec des airs d’opéra mais aussi du Malhoun, de la musique traditionnelle juive et nous avons joué aussi avec un ensemble fantastique qu’est l’ensemble Andalous de Mohamed Briouel avec de la musique arabo andalouse d’un orchestre classique et un orchestre andalous de Briouel avec une petite surprise pour la fin : La chanson de « Nidae Al Hassan » avec un groupe magnifique de musique traditionnelle que nous allons jouer ensemble dans un esprit de partage et d’ouverture sur le monde que nous montrons au départ de Ifrane, Meknès et Rabat ces villes enchanteuses et magnifiques avait elle précisé.

S’adressant aux jeunes à cette occasion, Monia Rizkallah les invite à continuer et à ne jamais baisser les bras. Il faut avoir des projets avait-elle lancé et pouvoir les ciseler, les comprendre, bien les présenter car je pense qu’il y’a un avenir pour la musique classique au Maroc et pour toutes les musiques et nous devons être fiers de toute cette culture que nous avons ; cet héritage que nous pouvons fièrement montrer au monde et c’est ce que nous faisons ce Soir avait-elle conclue.

A rappeler qu’El Akademia Masterclass un projet visant à promouvoir les jeunes musiciens marocains et les échanges culturels entre l’Allemagne et le Maroc. Cette 7ème édition de «El Akademia Masterclass » est un programme estival intensif de coaching individuel et de groupe dispensé à de jeunes talents marocains par des musiciens chevronnés de grands orchestres internationaux, organisé du 12 au 25 juillet dans les villes de Rabat, Meknès et Ifrane.

En effet ; apres une résidence à l’Académie du Royaume du Maroc à Rabat, et un passage à Meknès « Académia Masterclass » arrive à Ifrane ce Lundi 24 juillet pour un concert pour grand public organisé à la Place de la Couronne en présence du Gouverneur de la Province d’Ifrane ; Abdelhamid El Mazid.

Fondé en 2017 par la Franco-marocaine Monia Rizkallah, première cheffe d’attaque à l’Opéra de Berlin, «El Akademia Masterclass» est le maillon novateur entre l’apprentissage académique des conservatoires de musique marocains et le perfectionnement indispensable pour intégrer des orchestres professionnels.

Placée sous la Présidence d’honneur de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Meryem, cette 7ème édition, qui bénéficie du soutien de plusieurs partenaires, a réuni une quarantaine de jeunes musiciens, dont une vingtaine de la Garde Royale, de la Gendarmerie Royale et des Forces Royales Air, qui se sont produit dans ce concert de musique à Ifrane.