OUJDA : UNE NOUVELLE UNITE DANS LA TRANSFORMATION DIGITALE

La transformation digitale trouve un nouveau foyer à Oujda avec l’implantation d’une nouvelle société multinationale au cœur du nouveau pôle urbain Oujda City Center. Il s’agit de la société TESSI qui offre des services de gestion externalisée, de dématérialisation et des solutions de relation client et de transformation numérique.

Cette initiative marque une étape stratégique dans l’ambition numérique de la ville d’Oujda et le soutien de la vision de développement économique et de promotion des investissements privés.

Dans le cadre de cette expansion, TESSI s’engage à créer 300 emplois directs et investir dans la formation et le développement des compétences des équipes locales. Ce projet d’implantation contribuera ainsi à l’essor de l’emploi et au développement des talents numériques dans la Région de l’Oriental.

Ce projet représente une illustration marquante de la dynamique économique qui se déploie dans la Région de l’Oriental, et confère à Oujda le statut de véritable pôle d’excellence en offshoring à forte valeur ajoutée, et de destination attractive d’investisseurs de stature mondiale.