L’ANEF et la FRMC Procèdent

au lancement officiellement la saison de chasse 2024-2025

et organisent une Journée d’étude et de sensibilisation.

Mohammed Drihem

Jeudi 03 octobre 2024 dernier, la Ville de Kenitra a été au rendez-vous avec la cérémonie de lancement de la saison de Chasse au titre de la saison 2024-25 à travers l’organisation d’une Journée d’étude et de sensibilisation par l’Agence Nationale des Eaux et Forêts (ANEF) et la Fédération Royale Marocaine de Chasse (FRMC).

Cet événement présidé par le DG de l’ANEF Abderrahim Houmy et le Président de la FRMC Ahmed MOUSSAOUI a rassemblé chasseurs, associations cynégétiques et représentants de la chasse touristique, soulignant l’engagement du Royaume pour une gestion durable des ressources cynégétiques et la lutte contre le braconnage.

Dans Mot d’ouverture de cette Journée ; Abderrahim HOUMY a mis l’accent sur l’importance cruciale de préserver la biodiversité et de lutter contre le braconnage. Il a souligné que la saison de chasse 2024-2025 verra un renforcement significatif des mesures de contrôle, en collaboration avec les autorités locales, les services sécuritaires et la société civile. Le Directeur Général de l’ANEF a rappelé que le braconnage reste une menace persistante pour la faune marocaine, et que des efforts seront déployés pour intensifier les actions de surveillance à travers le Royaume.

Cette journée d’étude et de sensibilisation a permis notamment de traiter des aspects opérationnels liés à la gestion des activités de chasse. Monsieur HOUMY a indiqué que l’ANEF renforcera ses unités de police de la chasse pour détecter et sanctionner les infractions, tout en encourageant la collaboration avec les associations cynégétiques et les opérateurs touristiques pour signaler les actes de braconnage.

Lors de cette Journée ; les participants ont pris part à cinq ateliers coanimés par l’ANEF, la FRMC et l’Association Marocaine des Organisateurs de Chasse et Pêche Touristique. Ces ateliers ont été animé autour des thématiques concernant la « Création et gestion des amodiations de chasse », la « Sécurité dans la manipulation des armes de chasse », l’Encadrement des nouveaux chasseurs, l’Organisation des battues de sangliers et la Chasse touristique dans la région de Rabat-Salé-Kenitra,

Ces échanges se sont soldés par l’adoption de plusieurs recommandations pour améliorer la gestion cynégétique, tout en favorisant une chasse éthique et respectueuse de l’environnement.

A noter que le secteur de la chasse au Maroc regroupe environ 68000 chasseurs actifs, avec des zones de chasse amodiées couvrant plus de 4 millions d’hectares, réparties sur 1600 lots. La chasse touristique est une activité économique prometteuse, avec 124 entreprises opérant dans ce domaine, ainsi le secteur génère un chiffre d’affaires annuel estimé à un milliard de dirhams. Ce secteur contribue également à la création d’emplois directs et indirects dans les zones rurales, stimulant l’économie locale.

Chaque année précise l’ABEF, les locataires des zones de chasse investissent 60 millions de dirhams, dont 30 % sont alloués à la préservation des espèces de gibier et à l’amélioration des infrastructures cynégétiques.

Pour les années à venir ajoute-t-on, le secteur aspire à renforcer son attractivité internationale, avec des perspectives d’extension des partenariats publics-privés et l’introduction de nouvelles pratiques comme la chasse à l’arc. La digitalisation des services, à travers la plateforme « Masyad », vise également à simplifier les démarches administratives, améliorant ainsi l’expérience des chasseurs et la gestion durable des ressources cynégétiques.

On souligne aussi que L’ANEF et la FRMC ont également signé un contrat de recherche visant à approfondir les connaissances sur la perdrix gambra, une espèce emblématique, dans le cadre des efforts de repeuplement et de gestion durable. Cette initiative stratégique soutient non seulement la biodiversité, mais garantit également la pérennité des ressources cynégétiques pour les générations futures.

Dans ce sens, L’ANEF et la FRMC réitèrent leur engagement à promouvoir une gestion durable des ressources cynégétiques, tout en intensifiant les efforts pour éradiquer le braconnage. Ce combat repose sur une collaboration étroite avec les autorités, les associations et les chasseurs, dans le but de préserver la faune marocaine et de garantir un environnement équilibré pour les générations futures.