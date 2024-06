L’association ACODEC recrute cinq salariés-es en CDD :

⦁ Responsable administratif

⦁ Responsable financier

⦁ Assistante sociale

⦁ Responsable technique

⦁ Agent de terrain (agent communautaire)

Contexte : Dans le cadre du projet intitulé «Moussaada wa Himayat almouhajir(a)”

« Assistance et protection de la personne migrante en situation de vulnérabilité » à réaliser par ACODEC qui s’inscrit dans le cadre du« Programme Régional de Développement et de Protection pour l’Afrique du Nord phase VI (RDPP NA)», mis en œuvre par l’OIM dans six pays de la région de l’Afrique du Nord, en incluant le Maroc» cofinancé par l’Union européenne et le ministère de l’Intérieur de l’Italie. Le programme vise à soutenir le Gouvernement marocain et la société civile pour fournir une assistance et une protection effective et de qualité aux migrant-es vivants dans des situations de vulnérabilités tout en tenant compte des besoins spécifiques de chacun d’entre eux

Le projet «Moussaada wa Himayat almouhajir(a)” répond aussi aux objectifs de la SNIA qui vise à protéger les droits et libertés fondamentales des migrants en situation régulière ou irrégulière.

Notre projet contribue à l’objectif spécifique du programme « répondre aux besoins humanitaires immédiats des migrants en offrant une assistance et une protection aux migrants vulnérables ».

Les résultats escomptés :

Résultat 1 : Le staff dédié au suivi technique et financier est formé pour fournir une assistance de qualité

Résultat2 : Les cas d’extrême vulnérabilité, les femmes migrantes, femmes enceintes, les mères célibataires et leurs enfants sont hébergés et le bien être des migrants est amélioré

Résultat 3 : La santé de migrants est améliorée

Résultat 4 : La vulnérabilité psychosociale des migrants est réduite

Résultat 5 : Les autorités locales s’impliquent dans le projet

Résultat 6 : Des associations et acteurs des 3 provinces Oujda, Berkane et Nador de première ligne dans le domaine de la protection des migrants en situation de vulnérabilité bénéficient des formations sur la protection des migrants-es

Dans le cadre de ce projet, ACODEC (Association de Coopération pour le Développement et la Culture), recrute :

1 Une ou un Responsable administratif

⦁ La durée de ce CDD est 10 mois (y compris les vacances)

Mission :

⦁ Assurer les contacts administratifs nécessaires pour le bon déroulement des activités du projet et superviser les actions d’administration du projet en coordination avec le coordinateur du projet de l’association ACODEC

⦁ La réalisation de toute tache administrative pour la démarche du bureau de ACODEC : scanner la documentation, photocopies de documentation, etc… ;

⦁ La rédaction des rapports administratifs du projet ;

⦁ Des rapports d’évaluation, avec des documents de justificatifs, seront élaborés mensuellement par le Responsable administratif/ive et seront présentés auprès de l’Association ACODEC, le dernier jour ouvrable de chaque mois

Compétences transversales requises :

⦁ Savoir négocier et argumenter ;

⦁ Capacité de concertation sur les aspects techniques liés aux projets

⦁ Savoir-faire techniques et relationnels

⦁ Maîtrise de l’ensemble des logiciels et outils bureautiques et des outils de comptabilité (Word, Excel, Access, logiciels comptables)

⦁ Savoir-faire en matière de méthodologie et organisation du travail ;

⦁ Expérience en projets et postes similaires ;

⦁ Connaissances en gestion administrative des projets ;

⦁ Bonnes rédactions des rapports administratifs ;

⦁ Maîtrise les langues Arabe et Français ;

Qualités indispensables :

⦁ Précision ;

⦁ Rigueur, honnêteté ;

⦁ Discrétion et confidentialité ;

⦁ Ecoute, Sens du contact

⦁ Aptitude de négociation ;

⦁ Contrôle de Qualité ;

⦁ Sens de l’organisation ;

Conditions :

Les candidats/es à ce poste devront répondre aux caractéristiques suivantes :

⦁ Diplômé Bac +3.

⦁ Expérience professionnelle de cadre administratif – minimum 5 ans ;

⦁ Connaissance des standards administratifs de l’Union Européenne

⦁ Capacité de rédaction et de synthèse : français

⦁ Expérience du projet de multi partenariat ;

⦁ Connaissance en technique d’archives Administratives et financières ;

⦁ Expérience de travail en équipe ; Motivation pour les projets de type social, et de développement ;

⦁ Permis de conduire.

2- Une ou un responsable financier

⦁ La durée de ce CDD est 10 mois (y compris les vacances)

Mission :

⦁ L’administration financière du projet (harmonisation des outils financiers), compatibles avec la législation nationale et les standards de ACODEC

⦁ Assurer les contacts financiers nécessaires pour le bon déroulement des activités du projet et superviser les actions financières du projet en coordination avec le coordinateur d’ACODEC ;

⦁ La réalisation de toute tache de gestions avec les fournisseurs, banques, etc. Gestion de la caisse du projet, réalisation des liquidations de voyage, scanner la documentation financière, photocopies de documentation, etc… ;

⦁ La gestion des ressources financières matérielles et logistiques ;

⦁ La rédaction des rapports financiers du projet ;

⦁ Des rapports d’évaluation, avec des documents de justificatifs, seront élaborés mensuellement par le Responsable financier et seront présentés auprès de l’Association ACODEC, le dernier jour ouvrable de chaque mois

Compétences transversales requises :

⦁ Maîtrise de l’ensemble des logiciels et outils bureautiques et des outils de comptabilité (Word, Excel, Access, logiciels comptables);

⦁ Bonne connaissance en gestion financière des projets ;

⦁ Expérience en projets et postes similaires ;

⦁ Bonnes rédactions des rapports financiers

⦁ Maîtrise les langues Arabe et Français ;

Qualités indispensables :

⦁ Précision ;

⦁ Rigueur, honnêteté ;

⦁ Discrétion et confidentialité ;

⦁ Ecoute, Sens du contact

⦁ Aptitude de négociation ;

⦁ Contrôle de Qualité ;

⦁ Sens de l’organisation ;

Conditions :

Les candidats/es à ce poste devront répondre aux caractéristiques suivantes :

⦁ Diplômé Bac +2.

⦁ Expérience professionnelle de cadre financier – minimum 4 ans ;

⦁ Connaissance des standards financiers de l’Union Européenne

⦁ Connaissance des logiciels de gestion financière et comptable ;

⦁ Connaissance en technique d’archives financières ;

⦁ Permis de conduire.

3- Assistante sociale

La durée de ce CDD est 10 mois (y compris les vacances)

Mission :

La mission de l’assistant(e) social(e) consistera à :

⦁ Inscription accompagnement des enfants migrants à l’école et leurs parents durant l’année scolaire 2024-2025

⦁ Informer sur les différents dispositifs d’aide sociale

⦁ Évaluer la situation des bénéficiaires et les conseiller avec objectivité

⦁ Accompagner des personnes migrantes, souvent confrontées à des parcours complexes et à des défis multiples

⦁ Assistance psychosociale d’urgence aux personnes migrantes en situation de vulnérabilité

⦁ Mise en place de séances individuelles de soutien psychosociale des personnes migrantes en situation de vulnérabilité

⦁ Des rapports d’évaluation, avec des documents de justificatifs, seront élaborés mensuellement par l’assistant(e) social(e), et seront présentés auprès de l’Association ACODEC, le dernier jour ouvrable

Profil d’Assistant (e) social (e) :

⦁ Expérience en la matière 3 ans au moins,

⦁ Compétence en orientation et accompagnement,

⦁ Soutien psychologique,

⦁ Compétences en communication,

⦁ Français (bon niveau) Anglais (parlé)

⦁ Le ou la candidate est censé-e aussi de :

⦁ Avoir un esprit ouvert.

⦁ Avoir une bonne qualité de communication.

⦁ Avoir une capacité d’écoute, d’analyse et d’un esprit de travail d’équipe.

Compétences transversales requises :

⦁ Maîtrise de l’ensemble des logiciels et outils bureautiques (Word, Excel, Access, logiciels comptables);

⦁ Expérience en projets et postes similaires ;

⦁ Maîtrise les langues Arabe et Français .

Qualités indispensables :

⦁ Précision ;

⦁ Rigueur, honnêteté ;

⦁ Discrétion et confidentialité ;

⦁ Ecoute, Sens du contact

⦁ Aptitude de négociation ;

⦁ Contrôle de Qualité ;

⦁ Sens de l’organisation ;

Conditions :

Les candidats/es à ce poste devront répondre aux caractéristiques suivantes :

⦁ Diplômé Bac +2.

⦁ Expérience professionnelle – minimum 3 ans ;

⦁ Permis de conduire (option facultative)

4- Responsable technique

La durée de ce CDD est 10 mois (y compris les vacances)

Mission :

• Préparer des activités de terrain ;

• La mise en œuvre des activités du projet ainsi que la mobilisation des bénéficiaires ;

• Amener des personnes migrantes vulnérables (femmes et leurs enfants) à l’hébergement d’urgence ;

•Utiliser la voiture de l’association pour des prestation de services au profit des personnes migrantes vulnérables.

Compétences requises :

• Capacité de préparation des logistiques des ateliers de formation

• Capacité de concertation sur les aspects techniques liés aux projets ;

• Savoir-faire techniques et relationnels ;

• Maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques (Word, Excel, Access) ;

• Capacité à adapter son discours à son interlocuteur/trice.

Compétences liées à la fonction :

• Connaissances en approches (participative, genre, droit) ;

• Connaissances en l’environnement associatif et social de la région et des problématiques liées à la société civile et les communes cibles ;

• Bonnes compétences en matière de communication

Capacités indispensables :

⦁ Précision ;

⦁ Rigueur, honnêteté ;

⦁ Discrétion et confidentialité ;

⦁ Ecoute, Sens du contact

⦁ Aptitude de négociation ;

Conditions :

Les candidats/es à ce poste devront répondre aux caractéristiques suivantes :

• Bac+2

• 3 ans d’expérience dans un poste similaire ;

• Expérience dans la communication aux projets de développement (2 ans au minimum) ;

• Expériences dans la gestion de projets du milieu associatif ;

• Expérience de travail en équipe ; Motivation pour les projets de type social, et de développement ;

5- Agent de terrain (agent communautaire)

La durée de ce CDD est 10 mois (y compris les vacances)

Mission :

• Faciliter l’intermédiation entre l’association et les personnes migrantes vulnérables sans abri

• Préparer des activités de terrain ;

• La mise en œuvre des activités du projet ainsi que la mobilisation des bénéficiaires ;

• Amener des personnes migrantes vulnérables (femmes et leurs enfants) à l’hébergement d’urgence ;

• Accompagnement des migrant(e) vers le Centre de Santé ANDALOUSS

Compétences requises :

⦁ Compétence en orientation et accompagnement,

⦁ Compétences en communication,

⦁ Français (bon niveau) Anglais (parlé)

⦁ Avoir un esprit ouvert.

⦁ Avoir une bonne qualité de communication.

⦁ Avoir une capacité d’écoute, d’analyse et d’un esprit de travail d’équipe.

⦁ Maîtrise de l’ensemble des outils bureautiques (Word, Excel, Access) ;

⦁ Capacité à adapter son discours à son interlocuteur/trice.

Compétences liées à la fonction :

• Connaissances en approches (participative, genre, droit) ;

• Connaissances en l’environnement associatif et social de la région et des problématiques liées à la société civile et les communes cibles ;

• Bonnes compétences en matière de communication

Capacités indispensables :

⦁ Précision ;

⦁ Rigueur, honnêteté ;

⦁ Discrétion et confidentialité ;

⦁ Ecoute, Sens du contact

⦁ Aptitude de négociation ;

Conditions :

Les candidats/es à ce poste devront répondre aux caractéristiques suivantes :

• Personne migrante (carte séjour valable)

• Niveau Bac

• 3 ans d’expérience dans un poste similaire ;

• Expérience dans la communication aux projets de développement (2 ans au minimum) ;

• Expériences dans la gestion de projets du milieu associatif ;

• Expérience de travail en équipe ; Motivation pour les projets de type social.

Dossiers de candidature :

1) CV avec photo ;

2) Lettre de motivation (en français) ;

3) Des Diplômes et/ ou tout document justifiant le profil du/de la candidat/e

Date limite de dépôt de candidature le 08/06/2024 à Midi

Si un des 5 postes vous intéresse, envoyer votre dossier de candidature à :

acodec_oujda@yahoo.fr.