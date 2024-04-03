صوناصيد : النتيجة المالية تحقق 6- مليون درهم سنة 2023، أي تحسن قدره 15 مليون درهم مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل التحكم الجيد في حصيلة الصرف

الدار البيضاء، في 26مارس 2023

– بلغت النتيجة الصافية لحصة المجموعة 65 مليون درهم، بتراجع يقدر بنسبة 24% في سياق دولي غير ملائم.

– اقتراح توزيـع ربح قـدره 21 درهـم للسـهم الواحد.

اجتمع المجلـس الإداري لمجموعة صوناسيد يوم 13 مارس 2024، برئاسة السيد سعيد الهادي، مـن أجـل دراسـة نشـاط المجموعة وحصـر الحسـابات إلـى غايـة 31 دجنبـر 2023.

الحسابات الاجتماعية

على المستوى الاجتماعي، بلغ رقم المعاملات لشركة صوناسيد سنة 2023 ما مجموعه 4908 مليون درهم، أي بارتفاع بلغت نسبته %1 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2022. ويأتي هذا النمو مدعوما بأحجام المبيعات التي شهدت ارتفاعا بنسبة %9 سنة 2023، والتي مكنت من تغطية تأثير المنحى التنازلي للأسعار على رقم المعاملات.

وصلت نتيجة الاستغلال إلى 119 مليون درهم، بانخفاض نسبته %40 مقارنة بسنة 2022. ويُعزى هذا الانخفاض إلى تدهور في الفروقات بين الحديد المعاد تدويره وحديد البناء على مستوى السوق الدولي، إذ ساهمت المبادرات الإستراتيجية المنفذة في التخفيف من آثارها، عبر التركيز على التطوير التجاري، وتعزيز التنافسية، وإطلاق منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية.

ومن جهة أخرى، بلـغت النتيجة المالية 6- مليون درهم سنة 2023، أي تحسن قدره 15 مليون درهم مقارنة بسنة 2022، وذلك بفضل التحكم الجيد في حصيلة الصرف.

وبالتالي، بلغت النتيجة الصافية الاجتماعية 79 مليون درهم، بتراجع نسبته %34 مقارنة بسنة 2022.

حافظت صوناسيد على هيكل حصيلة قوي ومرن، بتسجيل فائض في الخزينة، بما في ذلك الأسهم وقيم التوظيف، بقيمة 756 مليون درهم نهاية دجنبر 2023.

الحسابات الموطدة

عند متم سـنة 2023، سجل رقم المعاملات الموطد ارتفاعا وصلت قيمته إلى 4996 مليون درهم، أي نمو بنسبة 2% مقارنة بسنة 2022.

وصلت النتيجة الصافية لحصة مجموعة صوناسيد إلى 65 مليون درهم بتراجع نسبته 24% مقارنة بالسنة الماضية.

وبلغت الاستثمارات المنجزة على مستوى قُطر التوطيد ما يعادل 219 مليون درهم متم دجنبر 2023، بارتفاع نسبته %54 مقارنة بسنة 2022. وقد هم هذا المجهود الاستثماري المعزز بالأساس التميز التشغيلي وتطوير منتجات جديدة.

الحسابات الاجتماعية (بالملايين درهم) 2023 2022 التغيرات

رقم المعاملات 4908 4851 1%

الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA 264 303 -13%

نتيجة الاستغلال 119 197 -40%

النتيجة الصافية 79 121 -34%

الحسابات الموطدة (بالملايين درهم) 2023 2022 التغيرات

رقم المعاملات 4996 4888 2%

النتيجة الصافية – حصة المجموعة 65 86 -24%

توزيع الأرباح

سيقترح مجلس الإدارة خلال الجمع العام للمساهمين توزيع ربح بقيمة 21 درهم للسهم الواحد برسم السنة المالية 2023.

التطلعات

تلتزم مجموعة صوناسيد الإبقاء على نموذج اقتصادي مستدام، من خلال الاستفادة من الفرص الجديدة للنمو المتوقعة على مستوى السوق المغربي، مع مواصلة تطوير منتجات مبتكرة ذات بصمة كربونية منخفضة.

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