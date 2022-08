2395 JEUNES ENFANTS ONT BENEFICIE DE COLONIES DE VANCANE A IFRANE

2395 JEUNES ENFANTS DES DIFFERENTES REGIONS

ONT BENEFICIE DES DEUX PREMIERES

PERIODES DE COLONIES DE VANCANE A IFRANE

Par Mohammed Drihem

Le Plus Grand Centre National des Colonies de vacances du Moyen Atlas qu’est la province d’Ifrane comptant cette été seulement trois campements sur les Six que compte le Centre à savoir : Ras El Mae, Kharzouza et Bensmim a accueilli durant les deux premières périodes ; un total de quelques 2395 jeunes enfants dont 735 jeunes filles venant des différentes régions du Royaume et encadrés par une vingtaine d’associations nationales et locales fortes de quelques 503 moniteurs, monitrices et cadres administratifs.

Selon des informations collectées auprès de la Délégation Provinciale du Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la communication – Département de la Jeunesse – à Ifrane, le camp de colonies de Vacances de Ras El Mae a enregistré la participation effective d’un total de 271 enfants dont 82 filles organisés dans cinq associations et encadrés par 75 encadreurs durant la première periode et 729 enfants dont 232 filles issus de 09 associations et encadrés par 147 moniteurs (trices) et encadreurs administratifs durant la seconde période.

Pour sa part, le camp de colonies de vacances de Kharzouza a accueilli effectivement 137 enfants dont 38 filles encadrés dans 02 associations et leurs sections par un total de 34 moniteurs (trices) en cadres administratifs durant la première période et 667 enfants dont 215 filles de 07 associations encadrées par 137 encadreurs au total durant la seconde periode.

Enfin, le camp de colonie de vacances de Bensmim a enregistré la participation effective de 556 enfants dont 170 filles sociétaires de deux association et leurs sections et encadrés par 142 cadres éducatifs et administratifs en première période et 443 enfants dont 118 filles encadrés par un total de 77 encadreurs relevant de 04 associations.

A rappeler que la région de Fès-Meknès compte 19 sites pour les colonies de vacances dont sept colonies de proximité dans la seule province d’Ifrane et 12 colonies fixes répartis sur les provinces d’Ifrane (10), Taounate (03), Imouzzer Kandar (02), Taza (02), El Hajeb (01) et Boulmane (01).

Près de 250.000 enfants bénéficieront du programme national « Vacances pour tous » au titre de l’année 2022, et ce après deux ans d’interruption dictée par le contexte de pandémie Covid-19.

Initiée conjointement par le ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication et la Fédération nationale des colonies de vacances (FNCV), l’édition 2022 devra tirer profit du programme “Awrach” visant à générer 250.000 emplois directs, afin d’assurer une meilleure qualité d’encadrement et de diversifier les programmes d’animation au sein des colonies de vacances.