Inauguration d’une unité de traitement de poisson et d’un complexe socio-sportif

11 novembre 2021

Une unité de traitement de poisson et un complexe socio-sportif de proximité ont été inaugurés, jeudi à Jerada, indique un communiqué du Conseil de la région de l’Oriental (CRO).

Ces projets ont été inaugurés en présence notamment du président du CRO, Abdenbi Bioui, du wali de la région de l’Oriental, gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Mouad El Jamai, du wali, coordinateur national de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), Mohammed Dardouri et du gouverneur de la province de Jerada, Mabrouk Tabet.

L’inauguration de ces deux structures, qui s’est déroulée en présence aussi des membres du CRO élus pour la province de Jerada, des chefs des services décentralisés et d’acteurs de la société civile, s’inscrit dans le cadre de la célébration du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche Verte, dans le but d’impulser une nouvelle dynamique économique dans la province de Jerada et de mettre à niveau les centres des communes de la région de l’Oriental.

S’exprimant à cette occasion, M. Bioui a indiqué que ces deux projets s’inscrivent dans le cadre du programme de développement de la province de Jerada, mené avec la contribution du CRO, qui constitue un partenaire essentiel à cet effet, et ce dans l’objectif de mettre à niveau les centres des communes de la province.

Les projets inaugurés sont dotés d’une infrastructure importante, notamment pour ce qui est du complexe socio-sportif, alors que l’unité industrielle offre plus de 800 postes d’emploi, a-t-il précisé.

M. Bioui a rappelé que le CRO a déjà contribué à la création d’une autre unité industrielle, qui a permis de générer quelque 1.200 postes d’emploi et ainsi de réduire le taux de chômage au niveau de la province de Jerada.

Concernant l’unité industrielle de traitement de poisson, elle a nécessité une enveloppe de 21,3 millions de dirhams (MDH) et doit permettre la création de près de 800 emplois fixes en recrutant auprès de la main d’œuvre locale, relève le communiqué.

De son côté, le complexe socio-sportif, d’un coût de 7,2 MDH, comporte trois terrains de football, une salle couverte, une aire de jeu pour enfants et des sanitaires, et permettra de renforcer l’infrastructure sportive de Jerada.

Les deux projets visent à promouvoir l’investissement, créer des emplois et réaliser un développement intégré et durable, en plus de renforcer les équipements sociaux et les infrastructures sportives et créer un espace de loisirs.

MAP