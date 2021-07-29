انعقاد أشغال مجلس جامعة محمد الأول بالدراسة والمصادقة على ميثاق الحركية للطالب وميثاق الأطروحة لسلك الدكتوراه

انعقد يوم الاثنين 26 يوليوز2021 اجتماع مجلس جامعة محمد الأول بمقر رئاسة الجامعة. وقد ترأس المجلس السيد ياسين زغلول رئيس الجامعة، وحضره نائبه للشؤون البيداغوجية والأكاديمية ونائبه للبحث العلمي والتعاون والكاتبة العامة للجامعة، بالإضافة إلى أعضاء المجلس المنتخبين وكذا شركاء الجامعة

وتضمن جدول أعمال المجلس ثلاث نقط رئيسية تهم الحكامة وقطب البحث العلمي والقطب البيداغوجي

فيما يخص الحكامة، تمت المصادقة بالإجماع على النظام الداخلي المحين لمجلس الجامعة واختصاصاته وأجهزته وكذا لجانه الدائمة والمؤقتة

وبالنسبة لقطب البحث العلمي والتعاون فقد تمت المصادقة بالإجماع على ميثاق الأطروحة، وهو بمثابة مجموعة من الضوابط التي تنظم مسار الطالب الباحث بسلك الدكتوراه منذ التحاقه بأول سنة منها وحتى مناقشة أطروحته. وتحمي حقوق الطالب والأستاذ على حد سواء، كما تحدد واجباتهما تجاه بعضهما البعض واتجاه الأنظمة الجاري بها العمل

عرف القطب البيداغوجي بدوره مصادقة بالإجماع على محوره المتمثل في خلق ميثاق تنقل لطلبة الإجازة والماستر الراغبين في استكمال كل دراستهم أو جزء منها بالخارج

وتسعى جامعة محمد الأول من خلال هذا الميثاق إلى تطوير وتسهيل عملية انتقال الطلبة بغرض إتمام دراستهم بالخارج؛ وتعمل جاهدة من أجل تعزيز هذه العملية من خلال خلق روابط مميزة وتوقيع معاهدات واتفاقيات وشراكات مع جامعات دولية بغرض استقطاب طلبتها. والغرض الأساسي من هذا الميثاق هو تحديد حقوق وواجبات الطالب خلال فترة متابعة دراسته بالخارج كجزء من تكوينه الأساسي والتطبيقي بجامعة محمد الأول

وقد تميزت أطوار هذا المجلس بجو يسوده التفاهم ويعمه النقاش الإيجابي وتثريه الافكار والآراء البناءة المتعددة في كمها والمتوحدة في رؤيتها حول الرقي بجامعة محمد الأول إلى أسمى مراتب التميز العلمي.