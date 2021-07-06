الجامعة الوطنية للتكوين المهني تحتفي بمناضليها في مدينة وجدة‎

لأستاذ منير الحردول

أقام الاتحاد المغربي للشغل بمدينة وجدة، يوم السبت 03 يوليوز 2021 احتفالا بمناسبة تصدر انتخابات اللجان الثنائية وذلك وفاء لمناضلي الجامعة الوطنية للتكوين المهني بالجهة الشرقية.

ومن بين المناضلين الذين شملهم التكريم المدعو « مجيد بوعزاوي » والذي اشتهر وعرف بالتضحية، إذ قيل انه أتى من بلدة من بني تجيت إلي بوعرفة على متن دراجة نارية من أجل التصويت على الجامعة الوطنية.

هذا، وأكد اغلب الحاضرين على ضرورة جمع لم الشمل، وذلكدفاعا عن الحقوق المشروعة بما يخدم مصلحة جميع أبناء الوطن.

* الصورة الأستاذ وكاتب الرأي « منير الحردول » بمعية السيد « جمال احمادة » الكاتب الجهوي للاتحاد المغربي للشغل بوجدة، والسيد « أحمد عارف » الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتكوين المهني الجهة الشرقية. والمناضل المشهد له بالنزاهة وحسن الخلق السيد « ووشان خالد » وهو بالمناسبة كاتب محلي بكل من مدينتي بوعرفة فجيج وعضو اللجان الثنائية فئة الأطر، والسيد « ختو محمد » الكاتب المحلي ببركان وعضو اللجان الثنائية الممثلة في الإقليم