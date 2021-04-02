اختتام اللقاءات التنسيقية الجهوية-الإقليمية المنعقدة بأكاديمية جهة الشرق

بين المسؤولين الجهويين والإقليميين خلال الفترة ما بين 29 و 31 مارس 2021

لتسريع وتيرة تنزيل أحكام القانون الإطار 51.17

اختتمت يومه الأربعاء 31 مارس 2021 اللقاءات التنسيقية الجهوية-الإقليمية المنعقدة بمقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق برئاسة السيد محمد ديب، مدير الأكاديمية، وذلك بعقد اللقاء التنسيقي الثامن والأخير من سلسلة هذه اللقاءات مع مسؤولي وأطر المديرية الإقليمية لفجيج ببوعرفة.

وتأتي هذه اللقاءات، التي انعقدت خلال الفترة الممتدة من يوم الإثنين 29 مارس 2021 إلى يوم الأربعاء 31 منه، من أجل الوقوف على سير إنجاز مختلف الأوراش المفتوحة على المستويين الجهوي والإقليمي، وتتبع تقدم وتيرة تنزيل حافظة مشاريع القانون الإطار 51.17 برسم سنة 2021. حيث قدمت خلالها المديريات الإقليمية بالجهة الحصيلة المرحلية لسير التنزيل الإقليمي لبرنامج العمل برسم سنة 2021، وذلك مواصلة للتتبع الدوري لعقد نجاعة الأداء، إضافة إلى المقترحات الإقليمية لإعداد مشروع البرمجة متعددة السنوات 2024-2022.

وفي ختام هذه اللقاءات التنسيقية، أشار السيد مدير الأكاديمية إلى ضرورة تسريع وتيرة الإنجاز مع إعطاء أولوية خاصة للمشاريع المتضمنة في برنامج العمل الملتزم به أمام أنظار جلالة الملك نصره الله وأيده، إضافة إلى المشاريع والتدابير المرتبطة بتحقيق النتائج المنتظرة وفق الآجال المحددة لها. كما شكر بهذه المناسبة الفريق الجهوي والفرق الإقليمية والسيدة والسادة المديرة والمديرين الإقليميين بالجهة، بما في ذلك السادة المديرين الإقليميين الذين شملتهم الحركة الانتقالية، على المجهودات المبذولة لتحقيق ما تم إنجازه،

وعلى هامش اختتام فعاليات هذه الأيام التنسيقية، عقد السيد مدير الأكاديمية لقاء تنسيقيا مع الفريق الجهوي تقدم فيه بالشكر الخالص لأعضاء الفريق وكافة أطر وموظفي الأكاديمية لإنجاح هذه المحطة الهامة، كما قدم أهم ملاحظاته والتوصيات والتدابير اللازم اتخاذها قصد التتبع الفعال والتنزيل الناجع لمختلف المشاريع الرامية إلى تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وبالخصوص ضبط وتدقيق المعطيات والمؤشرات، والتواصل الأفقي والعمودي وتفعيل الشبكات التخصصية والموضوعاتية مع التنسيق المستمر مع المستوى الوطني بهدف تأمين صعود المعلومة وتوحيد المفاهيم، إضافة إلى المواكبة الميدانية لفرق العمل الإقليمية، مع إعداد تقارير منتظمة حول سير التنزيل الميداني لمختلف العمليات المدرجة ضمن برامج العمل الجهوية والإقليمية مع الحرص على التوثيق والأرشفة.

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