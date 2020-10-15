اختتام أشغال الندوات التفاوضية الجهوية لسنة 2021 بأكاديمية جهة الشرق

في إطار مواصلة ترسيخ ثقافة التدبير التشاركي المبني على التعاقد والذي ما فتئت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الشرق والمديريات الإقليمية التابعة لها تنهجه على امتداد السنوات المالية، وتنفيذا لمقتضيات المذكرة الوزارية عدد 20-047 الصادرة بتاريخ 18 شتنبر 2020 في شأن تفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عقدت الأكاديمية خلال الفترة الممتدة من 12 إلى 15 أكتوبر 2020 الندوات التفاوضية الجهوية لسنة 2021.

وقد أجريت هذه الندوات بشكل حضوري بالنسبة لست ندوات وعن بعد بالنسبة لندوتين، وترأسها السيد مدير الأكاديمية بحضور السادة المديرين الإقليميين بالجهة والسيدة والسيد المكلفين بتدبير المديريتين الإقليميتين للناظور والدريوش والسادة رؤساء اللجن المنبثقة عن المجلس الإداري والسادة رؤساء الأقسام والسادة منسقي مجالات حافظة المشاريع المندمجة والسيدة والسادة أعضاء لجنة تقييم المشاريع والسيد المكلف بالتدبير المالي للمشاريع على المستوى الجهوي ونقطة الارتكاز جهويا.

وخصصت هذه الندوات لتدارس الحصيلة المرحلية لإنجاز برنامج العمل الملتزم به أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله بتاريخ 17 شتنبر 2018، ومشروعي برنامج عمل وميزانية الأكاديمية برسم سنة 2021 وبرنامج العمل الجهوي متعدد السنوات 2023-2021 والمخطط الجهوي لتفعيل أحكام القانون الإطار 51.17 في أفق سنة 2030.

وشملت أشغال هذه الندوات التفاوضية الجهوية كلمة تأطيرية للسيد مدير الأكاديمية حثت على ترسيخ وتطوير المقاربة التشاركية لجميع الفاعلين التربويين والشركاء المعنيين بتنزيل حافظة المشاريع المندمجة، وخلق دينامية جماعية وروح تشاركية ومناخ تعبوي شامل كشرط لنجاح تنزيل مشاريع الإصلاح، مع الحرص على تسريع وتيرة الإنجاز بالنسبة لجميع الأوراش المفتوحة ومواصلة توخي النجاعة والسرعة في الأداء والحرص على جدوى النفقات. كما تمت مناقشة العروض المقدمة من طرف المديريات الإقليمية وإثراؤها بملاحظات وإضافات الفريق الجهوي ومختلف المشاركين في أشغال هذه الندوات التفاوضية

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